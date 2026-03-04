Esto se sabe de capturados por el crimen de hermanas asesinadas en Barranquilla: así cayeron

En la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, fueron capturados dos sospechosos del asesinato de las dos jóvenes hermanas que desaparecieron durante el Carnaval y cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados días después en un terreno baldío del municipio de Malambo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las autoridades dijeron que se trata de la captura de dos personas que serían conocidas como alias Tata y alias Fabián. Uno de los capturados tiene 18 años, mientras que del otro no se ha revelado aún su edad. Se conoció también que estas personas tuvieron un accidente de tránsito el pasado jueves 26 de febrero y fueron trasladadas a una clínica en la ciudad de Barranquilla. Desde ese lugar las autoridades comenzaron a obtener la información del caso que llevó a las capturas. De hecho, uno de los involucrados ya está siendo imputado.



¿Qué se sabe del caso hasta el momento?

Las dos hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente, desaparecieron el pasado martes 17 de febrero cuando se fueron a una fiesta del Carnaval de Barranquilla, así lo denunciaron sus familiares. El pasado fin de semana sus cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona boscosa del municipio de Malambo, aledaño a la capital del Atlántico. La madre de las menores de edad también denuncia que la estaban extorsionando para entregarle a sus hijas con vida. (Le puede interesar: Las pistas sobre las muertes de las hermanas Sheridan y Keyla Hernández en Barranquilla).



"Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval. Y cuando le preguntamos para dónde iban, ellas dijeron: No, que nos mandaron un carro. Y se fueron. Cuando yo quise llamarlas, ya el teléfono estaba apagado. Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron", dijo la madre de las menores de edad en diálogo para Noticias Caracol.



Las jóvenes vivían con su familia en el barrio La Sierrita en zona metropolitana de la ciudad de Barranquilla. El comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla y autoridades de la Alcaldía de la ciudad entregarán más detalles sobre el caso e información sobre las personas que estarían involucradas e identificadas en este doble crimen ocurrido en la capital del Atlántico. "Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de este hecho a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523. Se garantiza absoluta reserva. La Institución rechaza de manera categórica todo acto que atente contra la vida y la integridad humana, y reitera su compromiso firme con la protección de los derechos fundamentales en el área metropolitana", aseguró la Policía en un comunicado relacionado con el caso.



¿Cómo denunciar un secuestro?

El procedimiento para denunciar un secuestro debe hacerse de manera urgente y puede realizarse a través de los canales oficiales para activar de inmediato los protocolos de búsqueda y reacción. El Ministerio de Justicia indica que cuando una persona es víctima o testigo de un secuestro, debe acudir a la autoridad competente y relatar de forma clara los hechos, de manera verbal o escrita, ante la Fiscalía General de la Nación en una URI, una sala de recepción de denuncias o una Casa de Justicia. Si no puede desplazarse, también es válido entregar la información al cuadrante de la Policía más cercano.

Publicidad

Las autoridades recomiendan contactar de inmediato la línea de emergencia 123, considerada el canal más rápido para reportar un secuestro, pues activa la reacción de unidades especializadas. Otra vía fundamental es el GAULA de la Policía o GAULA Militar, disponibles en la línea nacional 165, que atiende casos de secuestro y extorsión las 24 horas y cuenta con equipos entrenados en rescate e investigación. La denuncia puede formalizarse directamente ante la Fiscalía, de manera presencial o a través de su plataforma de denuncias en línea, donde se registra oficialmente el caso y se inicia la investigación penal correspondiente.