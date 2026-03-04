"Reto del acetaminofén", peligroso desafío viral que están haciendo jóvenes y que puede ser fatal

Un nuevo reto viral de redes sociales tiene en alerta a las autoridades de salud de diferentes países. Lo han reportado como el reto del acetaminofén o paracetamol, como se conoce al medicamento en otros países. Esta es una medicina que se consigue sin fórmula médica en cualquier droguería; sin embargo, eso no quiere decir que sea inofensivo.

Exceder las dosis recomendadas del acetaminofén expone a toxicidad de órganos, principalmente del hígado, pero también de los riñones y el corazón. Los efectos van a depender de cada individuo. Más allá de la hospitalización como buscaría el reto, puede llevar a trasplante de hígado e incluso a la muerte. En países como España ya se han reportado ingresos a hospitales de menores de 14 años con intoxicaciones agudas vinculadas directamente al reto del acetaminofén.



También en Argentina, Bélgica y Suiza las agencias de medicamentos emitieron alertas e incluso en Estados Unidos ya se habrían registrado muertes por el peligroso reto viral. Aproximadamente dos de cada cinco adolescentes han intentado realizar al menos un reto de redes sociales en el último año; así lo aseguran estudios de consumo digital del 2025. Lo preocupante es la peligrosidad de algunos de estos retos son muy peligrosos, como el del reto del acetaminofén.



Los riesgos del "reto del acetaminofén"

"El paracetamol es un antiinflamatorio analgésico que está en el mercado en venta libre. Para no incurrir en confusiones, el paracetamol es el mismo acetaminofén. Es un medicamento que se usa mucho como prescripción médica, pero también como medicamento de venta libre que usted puede comprar si tiene algún dolor", explicó Andrés Olaya, toxicólogo clínico, en diálogo para Noticias Caracol. El reto que se ha hecho viral a través de redes sociales como TikTok, consiste en tomar varias pastillas de este medicamento al mismo tiempo para ver quién aguanta más tiempo hospitalizado.

"A pesar de ser de venta libre, no quiere decir que está exento de toxicidad. En general, la sobredosis de este medicamento puede causar efectos en el cuerpo muy dañinos con el compromiso de varios órganos. La verdad no es lo ideal que por un reto a ver cuántos días más queda hospitalizado; entre más días quede hospitalizado, seguramente el riesgo de muerte y de impacto sobre el hígado, el riñón e incluso el corazón, pues puede ser peor", enfatizó Olaya.

"En general se han descrito diferentes fases en la intoxicación por acetaminofén. La primera fase es una fase que podría ser poco sintomática, no totalmente asintomática, en la cual la persona que ingiere grandes dosis presenta vómito, malestar, dolor abdominal, pero es muy inespecífico. Después, cuando ya han pasado 24 a 48 horas, ya empiezan a haber muchos más síntomas: se presenta dolor en la parte derecha justamente abajo de las costillas y el hígado empieza a fallar. Posteriormente, ya con el paso de los días, 3 o 4 días, 72 o 96 horas, se empieza a presentar falla hepática fulminante y otros síntomas que lo llevan a una condición muy crítica, incluso la muerte", advirtió el toxicólogo clínico.

¿Qué hacer si se sospecha de intoxicación por acetaminofén?

De acuerdo con el expexto, en caso de presentar sospecha por intoxicación por acetaminofén, lo primero que debe hacer es dirigir a la persona a un centro especializado. "Existen ciertas maneras de manejar la intoxicación por acetaminofén; existe un antídoto que se debe aplicar en un medio hospitalario y que puede salvar la vida de su paciente", dijo Olaya. En estos casos no se debe realizar ningún tipo de medida casera, el tiempo es oro, cada minuto cuenta.

El llamado también es a las familias, a los cuidadores, a los docentes. Antes de juzgar o de criticar, hay que entender que estamos frente a comportamientos y fenómenos muy complejos en el que los jóvenes pueden estar arriesgando sus vidas con tal de responder, por ejemplo, a la presión y aceptación social. Por eso es clave hablar con ellos, escucharlos, acompañarlos y advertirles de estos retos virales.