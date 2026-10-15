Resultado Dorado Tarde hoy 15 de octubre de 2026: tome nota de los números ganadores

Los jugadores de El Dorado Tarde estuvieron atentos este jueves 15 de octubre de 2026 a uno de los sorteos de chance más populares de Bogotá y Cundinamarca. Esta modalidad forma parte de la familia Dorado, que también incluye los sorteos de mañana y noche, y se caracteriza por ofrecer oportunidades de ganar con apuestas de una a cuatro cifras.



Resultados de El Dorado Tarde hoy 15 de octubre de 2026

Tras la realización del sorteo, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta cifra:

Los apostadores deberán revisar sus comprobantes para determinar si acertaron en alguna de las modalidades habilitadas dentro del plan de premios del chance.



Qué es El Dorado Tarde

El Dorado Tarde es un juego de apuestas permanentes en el que los participantes seleccionan un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El objetivo consiste en acertar el resultado oficial del sorteo o parte de este, dependiendo de la modalidad escogida al momento de realizar la apuesta.

Este chance se encuentra entre los más consultados del país y tiene una amplia presencia a través de las redes autorizadas para la comercialización de juegos de suerte y azar.



¿A qué hora juega El Dorado Tarde?

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado en horas de la tarde. La transmisión oficial suele efectuarse alrededor de las 3:25 p. m. y los resultados son divulgados pocos minutos después mediante canales autorizados. Los domingos no hay sorteo. Uno de los principales atractivos de este juego es que permite ganar incluso con aciertos parciales. El pago depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Los premios de referencia son:



Cuatro cifras directas: paga hasta 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga cinco veces lo apostado.

Si el resultado coincide con la jugada realizada, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado. Para premios de determinados montos, los operadores autorizados pueden solicitar la presentación de la cédula de ciudadanía y el cumplimiento de otros requisitos establecidos por la normatividad vigente. Por esta razón, los expertos recomiendan verificar siempre la información en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



El resultado anterior de El Dorado Tarde

Antes del sorteo de este jueves, el último resultado registrado correspondía al miércoles 14 de octubre de 2026, cuando cayó el número 8539, acompañado de la quinta cifra 1. Con el nuevo resultado ya conocido, los seguidores de El Dorado Tarde comienzan a preparar sus próximas apuestas para una de las modalidades de chance más tradicionales y consultadas por los colombianos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL