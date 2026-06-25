El número de la suerte inspirado en victoria de Colombia que sigue vigente tras más de 30 años

El 5 de septiembre de 1993, las selecciones de fútbol de Colombia y Argentina se enfrentaron en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol de 1994. El encuentro pasó a la historia como una victoria histórica para la tricolor. Ese triunfo se transformó en una combinación de números que ha sido usada por los usuarios de loterías y chances, y que para el caso de Raspa y Gana ya ha alcanzado 40.000 ganadores, según datos revelados por Supergiros.



El protagonista es el número 5093, una combinación que nació como homenaje a aquella goleada. El dígito hace referencia al histórico marcador con el que la Selección Colombia derrotó 5-0 a Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994.

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Aquel equipo, integrado por jugadores como Carlos El Pibe Valderrama, Faustino El Tino Asprilla y Freddy Rincón, logró un resultado que todavía es recordado por los hinchas y que, con el tiempo, dio origen a diferentes formas de homenaje.

Ahora, muchas personas han encontrado en este número una combinación recurrente para participar en este tipo de juegos de raspa y gana.

En Colombia es común que muchos aficionados conviertan los grandes momentos del deporte en números de la suerte para jugar el chance o la lotería. La creencia de que la fortuna de una hazaña deportiva puede trasladarse a una combinación numérica ha hecho que marcadores históricos, números de camisetas y fechas memorables sean utilizados con frecuencia por quienes participan en estos juegos de azar, ya sea por estrategia o por tradición.



Además del marcador antes mencionado, también suelen aparecer apuestas con el 10, en homenaje a James Rodríguez, así como con los marcadores de partidos recientes, los números de las camisetas de los goleadores o fechas que recuerdan hitos del fútbol colombiano, como el título de la Copa América de 2001.



Supergiros ha diseñado el Raspa Mundialista con el que la gente puede jugar con el número 5093 u otro que elija. La fiebre por el fútbol sube este 27 de junio, día en que la selección se enfrenta a la de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

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