Lotería del Tolima resultados último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este jueves, 13 de agosto, de 2026 una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales de Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos al desarrollo del sorteo de hoy, el cual pone en juego un atractivo premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos y bonos especiales. La jornada se desarrolla en el horario nocturno habitual de la institución tolimense, que cada semana reúne a jugadores de diferentes regiones del país con la esperanza de cambiar su realidad económica. Los sorteos se emiten después de las 10:30 p. m. y permiten a los participantes conocer si sus números resultan favorecidos en alguna de las categorías habilitadas por la entidad.



Resultados Lotería del Tolima 13 de agosto de 2026

Número ganador: 1536

1536 Serie: 109

Al momento de las primeras publicaciones sobre el sorteo, el número ganador del premio mayor aparece aún pendiente de confirmación oficial, debido a que la extracción se realiza en horas de la noche. Por esta razón, los apostadores deben consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima para verificar los resultados definitivos una vez concluya el evento.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima se juega mediante la compra de un billete completo o de una fracción autorizada. Cada billete contiene un número de cuatro cifras acompañado de una serie, los cuales participan en el sorteo oficial. Los jugadores adquieren sus números a través de distribuidores autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas por la entidad para tal fin. El sistema permite elegir combinaciones de preferencia personal o confiar en el azar al momento de la compra.

Participar en este sorteo tiene un costo accesible para el público general. El valor del billete completo de la Lotería del Tolima es de 12.000 pesos. Para quienes prefieren una inversión menor, la entidad ofrece la posibilidad de adquirir fracciones individuales; cada una de las tres fracciones que componen el billete tiene un precio de 4.000 pesos. Esta modalidad facilita que un mayor número de personas participe en la bolsa de premios.

Si una persona resulta ganadora, debe conservar el billete original en perfecto estado, ya que es el documento indispensable para el cobro. Para reclamar premios de mayor cuantía, la entidad solicita la presentación de la cédula de ciudadanía, el RUT y una certificación bancaria. Los premios más altos suelen gestionarse directamente en las oficinas de la lotería, donde se realiza un riguroso proceso de verificación y el posterior desembolso correspondiente. Además de entregar premios, la Lotería del Tolima genera recursos que contribuyen a programas de interés público, manteniendo su relevancia social en el mercado nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

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