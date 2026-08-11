EN VIVO | Colombia hoy tras terremoto de magnitud 7,4: continúan las labores de rescate

El país amanece este martes 11 de agosto con la atención puesta sobre las regiones que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes. El movimiento tuvo su origen en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue sentido en diferentes zonas del centro y el occidente de Colombia. Durante las horas posteriores al sismo principal, los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas bajo estructuras, la atención de los heridos y la revisión de viviendas, hospitales, vías y demás infraestructura que pudo haber sufrido daños.

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Las regiones del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran buena parte de los reportes de daños. Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y varios municipios de estos departamentos han registrado afectaciones en edificaciones, viviendas, carreteras, hospitales, servicios públicos y sistemas de transporte. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.



9:00 a. m. presidente se desplaza al Eje Cafetero

El presidente Abelardo de la Espriella informó que se dirige hacia el Eje Cafetero para hacer seguimiento en territorio a la emergencia provocada por el terremoto registrado el lunes. El mandatario señaló que su objetivo es "seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer". El jefe de Estado aseguró que permanecerá atento a la situación en las zonas más afectadas y que su "compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente".



8:45 a. m. comienzan labores de remoción de escombros en Manizales

En el sector de Milán, en Manizales, comenzaron este martes las labores de levantamiento y retiro de escombros luego de los daños ocasionados por el terremoto del lunes. La zona es una de las que presenta mayores afectaciones en la ciudad. Mientras avanzan los trabajos, varias familias han regresado a sus apartamentos para retirar algunas de sus pertenencias, ante las condiciones de las edificaciones y las recomendaciones de las autoridades. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, realiza un recorrido por el sector para verificar de primera mano las condiciones de la zona y el avance de las labores de atención tras la emergencia.



7:40 a. m. sigue subiendo cifra de fallecidos

El más reciente reporte de la emergencia actualiza a al menos 185 la cifra de personas fallecidas en ciudades tras el terremoto registrado el lunes 10 de agosto. El balance señala 72 víctimas en Pereira, incluidas tres en el aeropuerto Matecaña; 5 en Manizales; 95 en Cali y 9 en Quibdó; sin embargo, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba había informado esta mañana sobre 14 fallecidos en el departamento, aumentando la cifra de Asocapitales. En cuanto a las personas heridas, las autoridades contabilizan 1.310 casos: 103 en Quibdó, 174 en Armenia, 885 en Cali, 78 en Manizales y 6 en Pereira. Además, seis aeropuertos permanecen con su operación suspendida por daños: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Hasta este corte se reportan 153 estructuras colapsadas, distribuidas así: 56 en Cali, 17 en Manizales, 5 edificios en Armenia, 66 en Pereira y 9 en Quibdó.



7:04 a. m. Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia

El papa León XIV manifestó este martes su pesar por las víctimas y los daños provocados por el terremoto en Colombia. A través de un mensaje enviado por el cardenal Pietro Parolin, expresó sus oraciones por los fallecidos y los afectados y pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".



6:45 a. m. sube cifra de muertes en Cali

La cifra se elevó a 179, siendo Cali la ciudad con más víctima fatales: 95, mientras se avanza en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros. El alcalde Alejandro Eder confirmó la cifra, agregando que hay 949 heridos por esta tragedia, 86 rescatados y 239 atrapados. Las operaciones en la capital del Valle del Cauca se han concentrado en el edificio Brisas del Limonar, en el sector de Capri, donde hay un reporte de 25 personas bajo el concreto.

🚨 ACTUALIZACIÓN | 6:30 a. m.



Desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por el alcalde @alejoeder , se reportan los siguientes impactos tras el terremoto registrado ayer en Cali 👇🧵 pic.twitter.com/N8IsOQKLV5 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 11, 2026

6:10 a. m. rescatan con vida a un hombre atrapado

Una operación de búsqueda y rescate permitió encontrar con vida a Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, quien permanecía atrapado dentro de una edificación afectada por el terremoto. La extracción se llevó a cabo con éxito a las 3:57 de la madrugada de este martes 11 de agosto, en medio de las labores que adelantan los organismos de socorro para localizar a personas que permanecen bajo las estructuras colapsadas. Las autoridades mantienen el llamado a no acercarse a las zonas de riesgo y a permitir que los organismos especializados adelanten las labores de búsqueda.



¡Encontramos vida bajo los escombros!



A las 3:57 a. m., se realizó con éxito la maniobra de extracción de Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, quien se encontraba atrapado en una edificación.



¡Cada minuto cuenta! pic.twitter.com/0UeJyJjVep — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 11, 2026

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6:00 a. m. sube cifra de muertes y heridos

El más reciente informe entregado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ubica una nueva cifra de personas fallecidas: 165; sin embargo, la cifra hasta el momento sería 169 porque la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló el lunes de 13 fallecidos en el departamento. La cifra principal incluye 66 víctimas en Pereira, 5 en Manizales, 85 en Cali y 13 en Quibdó. Las autoridades advierten que este balance continúa en proceso de verificación y puede cambiar a medida que los organismos de emergencia avancen en la evaluación de daños y necesidades.

El documento también registra 1.246 personas heridas. Quibdó concentra 103 casos, mientras que en Cali se contabilizan 174, Armenia reporta 885 y Pereira suma 84 personas lesionadas. En cuanto a la infraestructura, el informe señala que 152 estructuras se encuentran colapsadas: 56 en Cali, 71 en Manizales, 5 en Armenia, 65 en Pereira y 9 en Quibdó. Además, cinco de las 32 capitales del país permanecen en alerta roja: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia. Por ahora, las labores de búsqueda, rescate, atención de heridos y revisión de estructuras se mantienen como las principales tareas de las autoridades en las zonas más afectadas.



4:30 a. m. al menos cuatro movimientos fueron registrados en el Pacífico

El Servicio Geológico Colombiano registró al menos cuatro sismos entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, la mayoría de ellos en el departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro del terremoto principal. El primero ocurrió a las 12:02 a. m. en San José del Palmar, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 84 kilómetros. Menos de una hora después, a las 12:54 a. m., se presentó otro movimiento en el mismo municipio. En este caso, el sismo tuvo una magnitud de 3,0 y una profundidad de 95 kilómetros. A las 2:28 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 3,6 en Los Santos, Santander, con una profundidad de 151 kilómetros.

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Posteriormente, a las 2:52 a. m., volvió a registrarse un sismo en Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad de 109 kilómetros, con ubicación en el municipio de Istmina. Finalmente, a las 4:03 a. m., otro evento fue localizado en el océano Pacífico. Este tuvo una magnitud de 3,1 y, según el reporte citado, presentó una profundidad superficial. Estos movimientos se produjeron mientras continuaba la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, que hasta ahora registra más de 80 réplicas.

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