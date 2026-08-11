Terremoto en Colombia: Gobierno declarará emergencia económica y anunció crédito de USD 450 millones

El Gobierno nacional anunció que declarará la emergencia económica tras el terremoto que golpeó el suroccidente del país. La medida busca agilizar recursos y facilitar también la atención de los afectados, disponiendo totalmente del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Además, el ministerio de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que se promulgará un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender la emergencia.

"Ponemos a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esa medida permitirá naturalmente una reacción rápida en materia de atención de las necesidades más urgentes. Segundo, activamos bajo el marco de la emergencia económica que esperamos se promulgue el día de hoy. Un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia. Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres", dijo el ministro ante el Congreso de la República, y añadió que el Gobierno va a postergar el inicio de pago de renta para personas naturales durante un mes.

Este martes, además, el Congreso decidió devolver el proyecto de presupuesto para 2027 que había planteado el anterior gobierno de Gustavo Petro, por un monto de 575,6 billones de pesos, equivalente a 27,0% del Producto Interno Bruto (PIB). El ministro Gómez se comprometió a presentarlo nuevamente a esta corporación con ajustes a más tardar el 26 de agosto, antes de cumplirse el plazo máximo que dicta la norma.



"Este presupuesto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que se haya presentado un presupuesto así? Esto no ha pasado nunca en Colombia. Si este presupuesto no se le devuelve al Gobierno para que haga el ajuste del gasto, que se requiere y que se urgente, si no se devuelve la estabilidad macroeconómica del país entrará en peligro. Estamos delante, señores parlamentarios, de la peor crisis económica de la historia", aseguró el ministro. Cabe resaltar que Gómez anteriormente había mencionado que el déficit de la economía colombiana es de 7.8% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que anunció que se debe hacer un recorte en el gobierno de Abelardo de la Espriella, el cual sería "el más importante que ha hecho el país en su historia republicana".



BID activa 300 millones de dólares para atender terremoto.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) envió este martes su apoyo a Colombia por el sismo que afectó a localidades del occidente del país y activó un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, junto a otros 500.000 dólares en asistencia humanitaria. "Toda mi solidaridad con Colombia y con las comunidades afectadas por el terremoto. Hoy hablé con el presidente Abelardo de la Espriella para transmitirle personalmente este mensaje y conversar sobre la respuesta ante la emergencia", escribió en X el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.



Goldfajn afirmó que Colombia "cuenta con el Grupo BID y con hasta 300 millones dólares en financiamiento contingente para emergencias". "Además estamos listos para aportar 500.000 dólares para asistencia humanitaria y evaluación de daños —en recursos no reembolsables— en este duro momento", agregó.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE