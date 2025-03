Emprendedores colombianos señalan pérdidas por fallas en plataforma de pagos y envíos

Rocketfy, una startup colombiana que prometió ser la solución para emprendedores y pequeñas empresas que querían incursionar en el comercio electrónico, atraviesa dificultades que ha dejado a muchos de sus usuarios afectados. La plataforma, que integraba herramientas de pago, gestión de envíos y atención al cliente, ofrecía una manera sencilla de crear tiendas online.

Sin embargo, durante los últimos meses de 2024 y principios de 2025, un número creciente de emprendedores han señalado problemas relacionados con presuntas irregularidades y mala gestión por parte de la empresa. Los problemas con Rocketfy han generado pérdidas millonarias entre sus usuarios, quienes han reportado productos no entregados, pagos demorados y clientes insatisfechos.

¿Qué es Rocketfy?

Rocketfy es una plataforma de comercio electrónico colombiana que permite a los usuarios crear tiendas en línea de forma rápida. Ofrecen una variedad de servicios como gestión de pagos, envíos y atención a clientes, además de herramientas educativas y una red social orientada a emprendedores.

Es fundamental investigar a fondo cualquier plataforma antes de integrarla a las operaciones de un negocio. - Pixabay

Su modelo de negocio estaba basado en el dropshipping (un modelo de negocio en línea en el que el minorista no mantiene los productos en inventario, enviándolos directamente desde el proveedor al cliente) y la logística contra entrega, lo que facilitaba a los vendedores ofrecer productos sin necesidad de contar con inventarios propios.

Fundada en 2020, la startup atrajo rápidamente a inversionistas y emprendedores, gracias a su innovador modelo de negocio. Sin embargo, a finales de 2024 comenzaron a surgir señalamientos sobre la incapacidad de la plataforma para cumplir con sus compromisos.

Las quejas se centraban principalmente en problemas con los pagos y la entrega de productos, lo que provocó una ola de insatisfacción entre los clientes. Además, la plataforma carecía de un sistema de soporte eficiente para gestionar las reclamaciones, lo que empeoró la situación.



Testimonios de emprendedores afectados

Varios emprendedores afectados compartieron sus experiencias por redes sociales, especialmente por TikTok, y Noticias Caracol logró comunicarse con dos emprendedores afectados ante esta plataforma. Uno de ellos, un dropshipper (ocultamos su información personal por seguridad), detalló que, desde mediados de octubre de 2024, comenzaron a notar retrasos en los pagos de Rocketfy.

"Inicialmente pensamos que era normal debido a la temporada, pero a partir de noviembre los pagos se demoraron hasta 15 días y, en diciembre, casi un mes", explicó. Según este emprendedor, al comunicarse con la empresa, las respuestas fueron insuficientes. "Uno se comunicaba con ellos y pues nunca nos daban respuestas. Las respuestas de los asesores siempre eran 'no sé, no sabemos cuando van a recuperar su plata, pero su plata se asegura'", agregó.

Este retraso en los pagos afectó la relación con los proveedores, especialmente los nuevos, y tuvo que recurrir a financiamiento para cubrir los pagos. "A principios de 2025, la plataforma empezó a realizar pagos, pero solo hasta el 12 de enero, lo que causó pérdidas", concluyó.

Es recomendable diversificar las herramientas y plataformas utilizadas, ya que depender de una sola solución puede ser arriesgado, especialmente en el entorno del comercio electrónico. - Freepik

Otro emprendedor, quien comenzó a usar Rocketfy en septiembre de 2024 para gestionar su negocio de dropshipping, relató una experiencia similar. "Primero se demoraban 15 días, luego se demoraban 30 días y ahora ya van casi dos meses y no me dan respuesta", comentó. Añadió que la atención al cliente fue deficiente, destacando que "no responden de manera clara, dan respuestas evasivas y cuando uno insiste hasta se enojan".

Este dropshipper también señaló que los problemas con la plataforma afectaron su ganancia y la relación con los proveedores, llevándolo a endeudarse para cubrir los pagos. "Juega con el dinero y la confianza de las personas", concluyó, haciendo hincapié en cómo la falta de liquidez dificultó el despacho de pedidos y dañó la confianza de sus clientes.



La respuesta de Rocketfy

Ante el creciente número de denuncias, Rocketfy emitió un comunicado en el que reconoció los problemas y prometió tomar medidas correctivas. La empresa atribuyó las fallas a un crecimiento excesivo y a la falta de infraestructura adecuada para manejar la alta demanda.

A pesar de estos esfuerzos, las empresas afectadas consideran que las explicaciones llegaron demasiado tarde. Rocketfy también anunció cambios en su estructura y operaciones, incluyendo la implementación de un nuevo sistema de soporte al cliente y la revisión de sus procesos logísticos. Sin embargo, la reputación de la plataforma ha quedado afectada, y muchas empresas han decidido buscar alternativas más confiables.

Los problemas con Rocketfy han generado pérdidas millonarias entre sus usuarios, que han reportado productos no entregados, pagos demorados y clientes insatisfechos. - Pantallazo por testigos de estafa

Cómo protegerse ante plataformas de comercio electrónico

Es fundamental investigar a fondo cualquier plataforma antes de integrarla a las operaciones de un negocio. Verificar la reputación de la empresa, leer las opiniones de otros usuarios y asegurarse de que cuente con un sistema de soporte adecuado son pasos esenciales para evitar situaciones similares.

Además, es recomendable diversificar las herramientas y plataformas utilizadas, ya que depender de una sola solución puede ser arriesgado, especialmente en el entorno del comercio electrónico.