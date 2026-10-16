FMI emitió alarma sobre las finanzas públicas de Colombia y dijo que el panorama actual no es viable

El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió las alarmas sobre la situación de las finanzas públicas de Colombia y advirtió que el panorama actual no resulta sostenible ni viable. El país enfrenta un desbalance cercano a los 70 billones de pesos entre ingresos y gastos, además de una deuda pública que ronda los 1.200 billones de pesos.

Ante este escenario, el organismo anunció una misión técnica al país para noviembre de 2026 con el propósito de evaluar posibles mecanismos de apoyo, incluida asistencia en materia económica. Frente a las presiones fiscales, el gobierno de Abelardo de la Espriella plantea aumentar el recaudo sin crear nuevos impuestos ni elevar las tarifas vigentes.



“Vamos a combatir la evasión como nunca antes": De la Espriella

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La estrategia contempla revisar beneficios tributarios y reforzar la lucha contra la evasión para incrementar los recursos del Estado. En ese sentido, De la Espriella afirmó que “vamos a combatir la evasión como nunca antes. Ese recaudo hay que aumentarlo combatiendo la evasión, no castigando al que cumple. Esa es la premisa. Necesitamos aumentar el recaudo antes de imponer nuevas cargas. Otro punto importante, hay que revisar las exenciones y los subsidios innecesarios. El país debe saber cuánto cuestan las extensiones. Yo calculo que también son de 100 a 130 billones de pesos. beneficios y tratamientos especiales que existen en el sistema tributario”.



Los beneficios mencionados por el mandatario corresponden a figuras previstas en la legislación que permiten reducir la carga tributaria o eximir del pago de impuestos en determinados casos. Entre ellos se encuentran deducciones en el impuesto de renta, bienes y servicios excluidos o exentos de IVA y tarifas preferenciales. Actualmente, productos básicos como arroz, papa, yuca, plátano y diversas frutas y verduras están excluidos de ese gravamen.



También existen incentivos asociados al ahorro pensional voluntario, las cuentas AFC y el tratamiento tributario de las cesantías. De igual forma, los vehículos eléctricos e híbridos pueden acceder a beneficios fiscales, mientras que algunas donaciones a entidades sin ánimo de lucro y determinadas inversiones ambientales pueden generar descuentos tributarios de hasta el 25 %, siempre que cumplan los requisitos legales.

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Sobre este tema, el exdirector de la Dian, Jairo Villabona, señaló que “en realidad, el sistema tributario colombiano está agotado por esta cantidad de beneficios tributarios. Cada año, cada año y medio se va se va a tener que hacer otra reforma tributaria, otra ley de financiamiento porque no va a alcanzar la plata. El código está inundado, estos beneficios tributarios”.

Por ahora, se trata de una propuesta del Gobierno nacional que aún debe definir con precisión qué beneficios tributarios pretende eliminar. Cualquier modificación requerirá la presentación y aprobación de un proyecto de ley en el Congreso de la República.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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