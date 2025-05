Icetex anunció plazos para renovar créditos educativos en Colombia: estas son las fechas límite

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció los nuevos plazos para que sus clientes puedan renovar los créditos educativos. Dichos plazos, tal como lo ha dado a conocer el instituto, requieren de ciertos requisitos que deben cumplir a cabalidad los interesados en esta renovación para poder hacer el trámite de manera satisfactoria.

Y es que el instituto, que tiene como principal tarea impulsar la educación a través de sus amplias ofertas en pregrados y posgrados nacionales e internacionales, ha hecho énfasis en que quienes lleven a cabo este procedimiento deben encontrarse al día con los pagos de sus respectivos créditos para seguir gozando de todos los beneficios y evitar amonestaciones o problemas con las renovaciones.

Así las cosas, según el reciente cronograma publicado por la entidad, aquellas personas que deseen renovar sus créditos de estudios con el Icetex tendrán un plazo cercano a los tres meses para llevar a cabo este procedimiento. La convocatoria para renovar los créditos, entonces, inició el pasado lunes 19 de mayo y cerrará el próximo viernes 29 de agosto. Para hacer la respectiva renovación, el Icetex dejó clara una lista de requisitos que deben cumplir a cabalidad quienes vayan a hacer el respectivo trámite.



Renovar créditos del Icetex: ¿cuáles son los requisitos para hacer el trámite?

Los clientes del Icetex que vayan a renovar sus créditos educativos deben cumplir con los siguientes requisitos antes de llevar a cabo el respectivo procedimiento:



Actualice sus respectivos datos: con el inicio de cada periodo académico, los estudiantes beneficiados por los créditos educativos del Icetex deben actualizar sus datos personales y de estudio durante el tiempo establecido para llevar a cabo la correspondiente renovación de crédito. Dicha operación se puede hacer a través del módulo citado en el siguiente enlace. Presente el formulario en la institución de educación superior en la que esté llevando a cabo sus estudios: una vez presentado el respectivo formulario, la entidad en la que esté cursando sus estudios será la encargada de hacer el trámite correspondiente para renovar su crédito educativo con el Icetex. Ahora bien, debe tener en cuenta que si su universidad o institución de educación superior no cuenta con el convenio con Icetex, su trámite de renovación debe hacerse directamente en los canales de atención con el instituto. Haga la respectiva solicitud de giros: en caso de requerirlos con justificación, en este plazo de tiempo también se deben llevar a cabo las solicitudes de giros adicionales, complementarios o de cambios de ciclo. Tenga en cuenta que los giros adicionales no aplican para créditos en amortización.

Qué pasa si incumple con procedimiento completo de renovación en Icetex

Debe tener en cuenta que si no se hace el procedimiento de renovación por completo, el Icetex no llevará a cabo desembolso alguno, por lo que los estudiantes se verían gravemente afectados de no seguir a cabalidad las instrucciones del procedimiento. Adicionalmente, es necesario tener la claridad de que no renovar el crédito por más de dos periodos puede conllevar a la terminación automática del crédito.



Icetex anunció novedades con renovación de créditos 2025: ¿de qué se trata?

De la misma manera, el Icetex dio a conocer que para esta nueva convocatoria e cuentan con ciertas novedades e indicaciones:



Los desembolsos de los créditos que incluyen el beneficio de subsidio de sostenimiento estarán sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno Nacional. Las renovaciones vinculadas a giros adicionales y a renovaciones fuera de plazo no recibirán el subsidio de sostenimiento. Los giros adicionales dependerán de la disponibilidad de recursos en el momento de la renovación. No se realizará un ajuste en los montos correspondientes al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para los créditos destinados al sostenimiento. Para el periodo 2025-2, los créditos de largo plazo no contarán con el beneficio de subsidio a la tasa. Los giros realizados a partir de esta convocatoria, así como la cartera acumulada, se liquidarán aplicando la tasa de contratación. En cuanto a las Instituciones de Educación Superior (IES) con anormalidad académica, el plazo máximo para informar la novedad al ICETEX será hasta el 15 de agosto de 2025, mediante el canal IES.

