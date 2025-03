Icetex ofrece becas a colombianos para estudiar maestrías en España: link para postularse

El Icetex o Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, dio a conocer por medio de sus ofertas educativas una nueva convocatoria para acceder a becas; estas están dirigidas a profesionales a colombianos que deseen estudiar sus maestrías fuera del país. En esta ocasión, la institución que busca estudiantes es la ENAE Business School - Escuela de Negocios y Administración de Empresas, ubicada en Murcia, España.

Las maestrías ofertadas por la ENAE son en áreas como Dirección de Agronegocios, Gestión de Riesgos en las Organizaciones, International Trade, Logística y Dirección de Operaciones. Este programa del Icetex ofrece exenciones de hasta el 80% del valor de la matrícula para los estudiantes seleccionados, tanto para modalidades presenciales como virtuales. La fecha límite para postularse es el 23 de mayo de 2025.



Requisitos para aplicar a becas del Icetex en España

Este programa de becas busca apoyar a 28 profesionales colombianos que deseen ampliar su formación académica y profesional en el extranjero. ENAE Business School ha establecido una colaboración con Icetex para otorgar exenciones del 80% y 50% de la matrícula, cubriendo los estudios de maestría en modalidad presencial, semipresencial o virtual.

El proceso de postulación para las becas del Icetex es riguroso y requiere una preparación meticulosa. - Fotomontaje Noticias Caracol

Los programas disponibles incluyen Dirección de Agronegocios, Gestión de Riesgos en las Organizaciones, International Trade (impartido en inglés) y Logística y Dirección de Operaciones. Los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por Icetex, incluyendo:



Promedio académico mínimo de 3.7 sobre 5.0 en sus estudios de pregrado.

Demostrar un nivel mínimo de inglés con un puntaje de 95 en TOEFL (IBT) o 7.0 en IELTS.

Al menos un año de experiencia profesional en el área del programa a cursar.

Fechas clave para postularse

Cierre de la convocatoria: 23 de mayo de 2025 (hora de Colombia)

Fecha de inicio del programa: 20 de septiembre de 2025

Fecha final del programa: 31 de julio de 2026

Los interesados deben asegurarse de tener su admisión definitiva o en trámite avanzado en ENAE Business School antes de postularse.



Los papeles que necesita para postularse a las becas

Debe cargar todos los documentos requeridos en formato PDF a la plataforma de Icetex, entre los cuales se incluyen:



Carta de admisión emitida por ENAE.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas.

Certificado de experiencia profesional.

Certificado de conocimiento de inglés.

Cabe recordar que la fecha límite de postulación es a las 5:00 p.m. (hora de Colombia) del 23 de mayo de 2025.

Ha permitido que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 accedan a oportunidades educativas. - Tomada de freepik

¿Cuánto porcentaje cubre la beca del Icetex en España?

Se otorgarán un total de 4 becas del 80% para los siguientes programas:



Dirección de Agronegocios

Gestión de Riesgos en las Organizaciones

International Trade (impartido en inglés)

Logística y Dirección de Operaciones

Además, habrá 24 exenciones del 50% para estos mismos programas. Es importante destacar que los costos adicionales como tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación y seguro de salud deberán ser asumidos por el estudiante. Las becas no cubren estos rubros.

¿Cuánto porcentaje cubre la beca del Icetex en España? - Icetex

Los aspirantes serán evaluados con base en varios criterios, entre los que se incluyen el promedio académico de pregrado (con un peso del 30%), el sector de desempeño laboral (10%), la coherencia entre el perfil del aspirante y el programa (25%), la experiencia profesional (20%) y el lugar de residencia actual (15%).



Link para postularse a becas del Icetex en España

El proceso de postulación se realiza completamente en línea a través de la plataforma oficial de Icetex en la sección de 'Internacionalización'. Los candidatos seleccionados deberán cumplir con los requisitos exigidos por la convocatoria, incluyendo la veracidad de los documentos entregados, los cuales estarán sujetos a una verificación rigurosa.

La entidad recomienda a los postulantes que no dejen pasar la fecha límite, ya que las solicitudes que no cumplan con todos los requisitos serán descartadas. El Icetex no cobrará ningún tipo de comisión ni gestionará ningún pago adicional por los servicios relacionados con las becas o el proceso de postulación.

Además, aquellos que hayan sido beneficiados por una beca internacional de Icetex en el pasado y hayan renunciado sin una justificación adecuada deberán esperar dos años para poder volver a postularse.