Ignacio Bravo llega a la gerencia de Banco Falabella en Colombia: estos son los retos que asumirá

Banco Falabella anunció un cambio en su dirección en Colombia. La entidad designó al ingeniero chileno Ignacio Bravo Ithurburisquy como nuevo gerente general de su operación en el país, en reemplazo de Rodrigo Sabugal Armijo, quien regresará a Chile para asumir un cargo corporativo en Seguros Falabella.

El nombramiento se produce en un momento en el que la entidad busca fortalecer sus servicios digitales y ampliar el uso de herramientas que facilitan las operaciones financieras de sus clientes. Entre ellas está Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que permite enviar y recibir dinero entre entidades financieras en Colombia.



¿Quién es Ignacio Bravo, el nuevo gerente de Banco Falabella en Colombia?

Ignacio Bravo es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y acumula ocho años de experiencia en Banco Falabella Chile.

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Antes de su nombramiento, se desempeñaba como gerente de Medios de Pago y Marketing de esa operación, dos áreas relacionadas con el desarrollo de productos financieros, la experiencia de los usuarios y las estrategias para impulsar el uso de los servicios del banco.



De acuerdo con la compañía, durante su gestión participó en el impulso a la digitalización de los medios de pago, el posicionamiento de la tarjeta CMR y el crecimiento de la tarjeta débito en Chile.



Su experiencia en estas áreas será relevante para su llegada a Colombia, donde la banca continúa avanzando en la transformación digital y en la creación de alternativas para realizar pagos y transferencias de manera más sencilla.

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Juan Manuel Matheu, gerente general corporativo de Banco Falabella, destacó las capacidades de liderazgo de Bravo y su orientación al cliente. Según el directivo y de acuerdo a lo que cita el medio Diario Financiero, el nuevo gerente deberá dar continuidad a la estrategia de crecimiento de la entidad, con énfasis en fortalecer su propuesta digital, desarrollar soluciones financieras más simples y personalizadas y aprovechar las oportunidades del ecosistema del Grupo Falabella.



Rodrigo Sabugal regresará a Chile para liderar Seguros Falabella

El cambio en la gerencia de Banco Falabella Colombia también marca una nueva etapa profesional para Rodrigo Sabugal, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en la compañía.

Tras su salida de la operación colombiana, el ejecutivo regresará a Chile para asumir como gerente general corporativo de Seguros Falabella, cargo desde el que tendrá responsabilidades a nivel regional.

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Durante su gestión en Colombia, Sabugal lideró el banco en un entorno de cambios para el sector financiero. Matheu agradeció su contribución al crecimiento de la entidad y señaló que su trabajo permitió establecer bases para su desarrollo futuro.



Banco Falabella y el avance de Bre-B en Colombia

Uno de los aspectos que refleja la evolución digital de Banco Falabella es el crecimiento de las transferencias inmediatas a través de Bre-B, el sistema del Banco de la República que facilita el envío y la recepción de dinero entre diferentes entidades financieras.

Entre el 6 de octubre de 2025 y el 5 de octubre de 2026, los clientes de Banco Falabella realizaron más de 21 millones de transferencias por medio de este sistema.



Los retos de Banco Falabella con su nuevo gerente general

La llegada de Ignacio Bravo abre una nueva etapa para Banco Falabella en Colombia, con desafíos relacionados con el crecimiento de sus servicios, la experiencia digital y la consolidación de sus productos financieros.

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Su trayectoria en medios de pago y marketing podría aportar experiencia a la estrategia del banco, especialmente en un escenario en el que las transferencias inmediatas y los canales digitales tienen cada vez más presencia en la relación entre las entidades financieras y sus clientes.

Sin embargo, el alcance de su gestión dependerá de las decisiones que tome al frente de la operación colombiana y de la evolución del mercado financiero.

Por ahora, la compañía ha señalado que mantendrá su apuesta por ofrecer soluciones más simples, personalizadas y conectadas con las necesidades de sus usuarios.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO