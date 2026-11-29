Este domingo 29 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance disponibles en Colombia. Los participantes pueden comparar las cifras publicadas con los números registrados en sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio.

¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy, 29 de noviembre?

El sorteo de este domingo estaba programado para las 2:30 p. m. Sin embargo, al momento de esta consulta, el resultado no aparece publicado en las fuentes disponibles.



Número ganador: 9779

La Quinta: 9

La información se actualizará cuando se conozcan las cifras oficiales de la jornada.

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Resultado del sorteo anterior de Caribeña Día

En el sorteo del sábado 28 de noviembre de 2026, el número ganador de Caribeña Día fue 1643, acompañado de la quinta balota 7.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir la modalidad de apuesta antes de realizar el sorteo.



Estas son algunas de las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo: se debe acertar el número completo y en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras: se apuesta por las últimas tres cifras, en modalidad directa o combinada.

Dos cifras: corresponde a las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra: se apuesta por la última cifra.

El juego también contempla la opción de La Quinta, una balota adicional que puede representar premios según las condiciones de la apuesta.



¿Cuál es el plan de premios de Caribeña Día?

El valor que puede recibir un ganador depende de la modalidad y del monto apostado. Como referencia, los multiplicadores tradicionales de los juegos de chance contemplan pagos de hasta 4.500 veces lo apostado para cuatro cifras directo, 400 veces para tres cifras directo, 50 veces para dos cifras y cinco veces para una cifra.

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Los pagos de las modalidades combinadas y las condiciones relacionadas con La Quinta deben verificarse con el operador autorizado. El valor final también depende de las reglas vigentes y de las retenciones que correspondan.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Si el número registrado coincide con alguna de las combinaciones premiadas, es importante conservar el tiquete original y verificar el resultado en los canales autorizados.

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Para cobrar, generalmente se solicita el comprobante ganador y el documento de identidad del participante. Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos de venta habilitados, mientras que los de mayor valor pueden requerir un trámite ante las oficinas del operador.

El plazo legal general para reclamar premios de juegos de suerte y azar es de un año contado desde la fecha del sorteo. Por eso, se recomienda realizar la gestión oportunamente y consultar con el operador los requisitos específicos según el monto ganado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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