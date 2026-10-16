¿Jugó El Sinuano Día? Vea los resultados de este viernes, 16 de octubre de 2026

Los resultados de Sinuano Día de este viernes 16 de octubre de 2026 ya fueron publicados y los jugadores ya pueden revisar sus apuestas para comprobar si obtuvieron algún premio en uno de los chances más populares de la región Caribe colombiana. Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde y se ha consolidado como una de las principales opciones de apuestas permanentes para miles de colombianos.



Resultado de Sinuano Día hoy, 16 de octubre de 2026

El número ganador de Sinuano Día para este viernes fue:



Cifras ganadoras:

Quinta cifra:

Con este resultado concluyó el sorteo diurno de la jornada, que forma parte de las dos modalidades que ofrece el juego, junto con Sinuano Noche, cuya edición se realiza más tarde. Los participantes que eligieron una apuesta de cuatro cifras deben comparar el número registrado en su tiquete con la combinación oficial para determinar si obtuvieron algún acierto. El chance permite diferentes tipos de premios dependiendo de la modalidad seleccionada al momento de jugar.



Un chance con amplia presencia en la región Caribe

El Sinuano es uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento en la Costa Caribe colombiana. Su nombre está relacionado con la región del río Sinú y con el paso de los años se ha convertido en una referencia habitual para quienes siguen diariamente los sorteos de chance.

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y esperar el resultado oficial del sorteo. La coincidencia total o parcial con la combinación ganadora determina el valor del premio. Actualmente, el juego cuenta con dos emisiones diarias. La edición de la tarde corresponde a Sinuano Día, mientras que la jornada nocturna se realiza mediante Sinuano Noche, cuyos horarios varían según el día de la semana.



Cómo se verifican los premios

Tras conocerse el resultado, los apostadores deben revisar cuidadosamente los números registrados en su comprobante. El sistema de premios contempla pagos para quienes acierten la última cifra, las dos últimas cifras, las tres últimas cifras o las cuatro cifras completas del número ganador. Dentro del plan tradicional del chance, acertar las cuatro cifras directas corresponde al premio de mayor valor. También existen modalidades para tres cifras, pata y uña, que permiten ganar con coincidencias parciales del resultado sorteado.

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Otro elemento característico de este juego es la quinta balota, una cifra adicional que acompaña al número principal y que se incluye en la publicación oficial de cada sorteo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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