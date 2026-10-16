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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / La reconocida empresa Presto entrará a proceso de liquidación: ¿qué pasará con los restaurantes?

La reconocida empresa Presto entrará a proceso de liquidación: ¿qué pasará con los restaurantes?

Ya se designó a una liquidadora desde la Supersociedades. El negocio presenta dificultades para continuar.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de oct, 2026
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La cadena detrás de los reconocidos restaurantes de comida rápida Presto entrará en proceso de liquidación después de que la Superintendencia de Sociedades declarara la terminación del acuerdo de reorganización y decretara la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Franquicias y Concesiones S. A. S. La decisión quedó en firme con el auto que emitió el director de Acuerdos de Insolvencia.

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De acuerdo con el auto de Supersociedades, la sociedad Franquicias y Concesiones solicitó la apertura del proceso de liquidación judicial debido a una decisión adoptada por su máximo órgano social. Las razones se remontan a un estudio realizado para determinar la capacidad de la empresa de continuar como un negocio en marcha, el cual demostró una disminución en el flujo de caja y dificultades para mantener dicha condición.

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Además de eso, se presentó un retraso en la atención de los gastos de administración y hubo registro de incumplimientos en las obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización.

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