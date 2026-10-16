La reconocida empresa Presto entrará a proceso de liquidación: ¿qué pasará con los restaurantes?

La cadena detrás de los reconocidos restaurantes de comida rápida Presto entrará en proceso de liquidación después de que la Superintendencia de Sociedades declarara la terminación del acuerdo de reorganización y decretara la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Franquicias y Concesiones S. A. S. La decisión quedó en firme con el auto que emitió el director de Acuerdos de Insolvencia.

De acuerdo con el auto de Supersociedades, la sociedad Franquicias y Concesiones solicitó la apertura del proceso de liquidación judicial debido a una decisión adoptada por su máximo órgano social. Las razones se remontan a un estudio realizado para determinar la capacidad de la empresa de continuar como un negocio en marcha, el cual demostró una disminución en el flujo de caja y dificultades para mantener dicha condición.

Publicidad

Además de eso, se presentó un retraso en la atención de los gastos de administración y hubo registro de incumplimientos en las obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización.



NOTICIA EN DESARROLLO