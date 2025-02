Lo que debe saber de los créditos con el Icetex: ¿cuánto le subirá la cuota y desde cuándo?

Por lo menos 180.000 jóvenes se verán afectados por la eliminación de subsidios a las tasas de interés que el Icetex brindaba a las cuotas de quienes habían adquirido crédito con la entidad. ¿Cuánto subirá la mensualidad? ¿Desembolsarán dinero para nuevos préstamos? Noticias Caracol resuelve algunas dudas.

¿Qué cobro se revive en la cuota del Icetex?

A partir de ahora se cobrará el IPC o costo de vida (IPC+2 % e IPC+4% en el caso de los créditos en mora) más un interés que estará entre el 12,2 y el 17,2 por ciento anual. “La financiación de la educación superior en el mercado financiero representa tasas de aproximadamente el 24%”, añadió el instituto en un comunicado enviado a sus usuarios.

Actualmente, según la página del Icetex, se ofrecen créditos en tres modalidades:

Mediano Plazo

Hay dos modalidades:

El estudiante paga el 30% del crédito mientras adelanta la carrera universitaria. Después tendrá 1,5 veces del tiempo del periodo de estudios para cancelar el 70% restante. Tasa IPC+9%, que equivale al 1,15% mes vencido (14,67% efectivo anual). La tasa efectiva anual del 14,67% es equivalente al 13,77% nominal anual mes vencido.

El estudiante paga el 60% del crédito mientras estudia. Cancela el 40% restante en un período igual al financiado. Tasa del IPC+7%, que equivale al 0,99% mes vencido. La tasa de interés por mora es el IPC+12%.

Corto plazo

El estudiante paga el 100% del crédito mientras estudia. Tasa IPC+7%, que equivale al 0,99% mes vencido (12,56% efectivo anual). La tasa efectiva anual del 12,56% es equivalente al 11,89% nominal anual mes vencido.

¿Cuánto subirá en promedio la cuota mensual de los beneficiados del Icetex?

De acuerdo con Juan Cruz, miembro de la Acrees, organización de representantes estudiantiles en Colombia, al usuario de una universidad pública o privada se le subirán “literalmente las tasas, que pasen de 0,9 y 1,2 a casi el 2 y el 7. Las cifras van a pasar de 350.000 pesos a 700.000, 800.000, 850.000 pesos

En Noticias Caracol explicó que actualmente los jóvenes “tenemos una tasa de interés del IPC más un porcentaje que ponga el Icetex. En este caso puede pasar del 2% a que te suba a un 7%, eso es básicamente lo que puede pasar. O que te pase de un 7% a un 12,5%".

¿Desde cuándo empiezan a pagar la nueva cuota del Icetex?

Los estudiantes afectados informaron que el Icetex les informó sobre la suspensión del subsidio este 20 de febrero y el incremento en el pago mensual se empezaría a ver reflejado desde el mes de marzo.

¿Se suspenderá el desembolso de dinero para los créditos aprobados en 2025?

Según el Icetex, “la entidad garantizará los desembolsos de matrícula para todos los colombianos que iniciaron o retomaron sus estudios en el primer semestre de 2025, cumpliendo con la programación establecida con las universidades”.

Se suspende subsidio de mantenimiento

El Icetex también anunció la suspensión del subsidio de sostenimiento, que actualmente beneficia a cerca de 200.000 jóvenes. Y es que, a manera de apoyo para evitar la deserción, los favorecidos por este auxilio solían recibir cerca de 1.200.000 pesos mensuales para cubrir sus gastos de transporte y de alimentación.

¿Qué pasará con el programa de la Universidad Solidaria?

El Icetex afirmó a través de un comunicado que se “avanza en la consolidación del programa voluntario ‘U Solidaria', del cual ya hacen parte más de 60 instituciones de educación superior (IES) en todo el país. De esta manera, los beneficiarios que se encuentran en periodo de estudio tendrán tasas de interés máxima de IPC+3 puntos y reciben un apoyo financiero, ya que las lES asumen parte de los puntos adicionales al IPC".

No obstante, el miembro de la Acrees le dijo a Noticias Caracol que “en 2023 y en 2024 se entregaron casi 438.000 millones de pesos para darle subsidio a estas tasas y a hoy 2025 las tiene que eliminar porque no es factible. Y entre muchas de esas otras razones es porque existen varios cambios de directores, y la política financiera del Icetex no se maneja de una misma forma y desafortunadamente a este Gobierno le estalló esa bomba, que no supo manejar la educación en sus créditos ni en la financiación que hasta ahorita se viene revisando en la reforma”.

¿Por qué el Icetex suspende los subsidios de créditos?

De acuerdo con la institución, “durante los años 2023 y 2024, el Gobierno nacional implementó un subsidio a las tasas de interés de los créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-, lo que representó un alivio económico significativo para cerca de 180 mil estudiantes. Esta medida, sin precedentes en administraciones anteriores, permitió reducir el impacto de la inflación en los beneficiarios”.

“Sin embargo, en este 2025 -debido a la compleja situación fiscal del país-, el Gobierno no podrá continuar con este subsidio. Como resultado, los créditos educativos regresarán a las condiciones originalmente pactadas al momento de su aprobación. El ICETEX ya ha informado a cada beneficiario sobre esta transición”, agregó.

A partir de ahora, miles de jóvenes que estaban pagando sus créditos en Icetex tendrán cuotas mucho más altas, por la eliminación de varios subsidios que tuvieron que ser suspendidos por falta de recursos.



¿Qué dicen estudiantes sobre el anuncio del Icetex?

“Desafortunadamente este Gobierno tuvo esa bomba que se le salió de las manos en el cual dejó atrás a muchos jóvenes. Es desconocer completamente el inicio de un contrato que adquiere”, dijo Juan Cruz.

María José Castañeda, presidenta de Acrees, expresó que sienten “un incumplimiento y falta de responsabilidad con los jóvenes, con los estudiantes de Colombia y las familias colombianas”.

Julieth Rincón, presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantes, aseguró que “el gobierno está desconociendo el derecho adquirido, porque las condiciones del crédito que se firmaron previo al 2023 tenían IPC+0, entonces están desconociendo los criterios que ellos mismos pactaron”.

