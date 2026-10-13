Lotería de la Cruz Roja: resultados del 13 de octubre de 2026; premio mayor

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 13 de octubre de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una de las loterías más reconocidas del país y que actualmente entrega un premio mayor de $10.000 millones. El juego se celebra cada martes en horario nocturno y reúne a miles de colombianos que adquieren billetes o fracciones con la expectativa de acertar el número y la serie ganadores.



Además del premio principal, esta lotería cuenta con un amplio plan de premios que incluye secos millonarios y aproximaciones, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico durante cada sorteo. La transmisión oficial se realiza a través de Canal Uno y los canales digitales de la entidad.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 13 de octubre de 2026

El sorteo jugado este martes corresponde al número 3174:



Premio mayor:

Serie:

Los resultados oficiales de los premios secos y demás categorías pueden verificarse a través de los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



Así funciona la Lotería de la Cruz Roja

A diferencia de los juegos de chance, en los que los participantes escogen números para un sorteo diario, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana opera mediante la compra de un billete o de una fracción. Cada billete participa con un número y una serie específicos, y para ganar el premio mayor es necesario acertar exactamente ambos datos frente al resultado oficial del sorteo.

Actualmente, la lotería comercializa fracciones con un valor de $6.000 y tres fracciones conforman un billete completo. Esta modalidad permite a los jugadores participar por una porción del premio o por el valor total, dependiendo de la cantidad de fracciones adquiridas.

Publicidad

Uno de los principales atractivos del sorteo es su premio mayor de $10.000 millones, pero no es la única oportunidad de ganar. El plan de premios vigente también contempla un seco de $200 millones, un seco de $100 millones, dos secos de $50 millones, seis secos de $30 millones, quince secos de $20 millones y veinte secos de $10 millones.



A esto se suman las aproximaciones al premio mayor, una modalidad que recompensa a quienes estuvieron cerca de obtener la combinación ganadora. Existen premios para quienes coinciden con las tres primeras cifras, las tres últimas cifras, las dos primeras cifras, las dos últimas cifras o la última cifra del número ganador. También se pagan aproximaciones a quienes tienen el número premiado, aunque en una serie diferente a la sorteada.



Cómo verificar si un billete resultó ganador

Los participantes pueden consultar el resultado oficial en la página de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, revisar los boletines publicados tras cada sorteo o utilizar las herramientas de validación habilitadas por la entidad. También es posible verificar la información a través de distribuidores autorizados.



Antes de realizar cualquier reclamo, es importante comparar cuidadosamente el número y la serie impresos en el billete con los datos publicados oficialmente por la lotería. La entidad exige presentar el billete o la fracción original para cualquier proceso de pago. El documento no puede tener tachaduras, enmendaduras, alteraciones o daños que dificulten su validación. Además, para el cobro de premios mayores y secos, el ganador deberá identificarse con su documento oficial.

Publicidad

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse a través de vendedores, distribuidores autorizados o directamente ante la lotería. Los premios secos también pueden reclamarse mediante distribuidores oficiales o en las oficinas de la entidad. Sin embargo, cuando se trata del premio mayor, el pago es realizado directamente por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

Los premios están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana, incluidos los impuestos aplicables a los ganadores y, cuando corresponda, la retención en la fuente. Además, la entidad recuerda que existe un plazo legal para reclamar el dinero obtenido, por lo que recomienda revisar los resultados del sorteo tan pronto sean publicados.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL