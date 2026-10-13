En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPA LEÓN XIV
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
MANIFESTACIONES EN COLOMBIA
IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de la Cruz Roja: resultados del 13 de octubre de 2026; premio mayor

Lotería de la Cruz Roja: resultados del 13 de octubre de 2026; premio mayor

Además del premio mayor de $10.000 millones, la Lotería de la Cruz Roja contempla un seco de $200 millones, uno de $100 millones, dos de $50 millones, seis de $30 millones y mucho más.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2026
Comparta en:
Lotería de la Cruz Roja 13 de octubre de 2026: resultados premio mayor
Lotería de la Cruz Roja 13 de octubre de 2026: resultados premio mayor -
Lotería de la Cruz Roja - Canva

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 13 de octubre de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una de las loterías más reconocidas del país y que actualmente entrega un premio mayor de $10.000 millones. El juego se celebra cada martes en horario nocturno y reúne a miles de colombianos que adquieren billetes o fracciones con la expectativa de acertar el número y la serie ganadores.

Además del premio principal, esta lotería cuenta con un amplio plan de premios que incluye secos millonarios y aproximaciones, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico durante cada sorteo. La transmisión oficial se realiza a través de Canal Uno y los canales digitales de la entidad.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 13 de octubre de 2026

El sorteo jugado este martes corresponde al número 3174:

  • Premio mayor:
  • Serie:

Los resultados oficiales de los premios secos y demás categorías pueden verificarse a través de los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

Así funciona la Lotería de la Cruz Roja

A diferencia de los juegos de chance, en los que los participantes escogen números para un sorteo diario, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana opera mediante la compra de un billete o de una fracción. Cada billete participa con un número y una serie específicos, y para ganar el premio mayor es necesario acertar exactamente ambos datos frente al resultado oficial del sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Actualmente, la lotería comercializa fracciones con un valor de $6.000 y tres fracciones conforman un billete completo. Esta modalidad permite a los jugadores participar por una porción del premio o por el valor total, dependiendo de la cantidad de fracciones adquiridas.

Publicidad

Últimas Noticias

Lotería del Tolima
ECONOMÍA

Lotería del Tolima hoy 13 de octubre: número ganador y resultados de los premios secos

Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy miércoles. 24 de junio de 2026: números ganadores
ECONOMÍA

Resultados de Caribeña Noche hoy 13 de octubre de 2026: número ganador y quinta balota

Uno de los principales atractivos del sorteo es su premio mayor de $10.000 millones, pero no es la única oportunidad de ganar. El plan de premios vigente también contempla un seco de $200 millones, un seco de $100 millones, dos secos de $50 millones, seis secos de $30 millones, quince secos de $20 millones y veinte secos de $10 millones.

A esto se suman las aproximaciones al premio mayor, una modalidad que recompensa a quienes estuvieron cerca de obtener la combinación ganadora. Existen premios para quienes coinciden con las tres primeras cifras, las tres últimas cifras, las dos primeras cifras, las dos últimas cifras o la última cifra del número ganador. También se pagan aproximaciones a quienes tienen el número premiado, aunque en una serie diferente a la sorteada.

Cómo verificar si un billete resultó ganador

Los participantes pueden consultar el resultado oficial en la página de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, revisar los boletines publicados tras cada sorteo o utilizar las herramientas de validación habilitadas por la entidad. También es posible verificar la información a través de distribuidores autorizados.

Antes de realizar cualquier reclamo, es importante comparar cuidadosamente el número y la serie impresos en el billete con los datos publicados oficialmente por la lotería. La entidad exige presentar el billete o la fracción original para cualquier proceso de pago. El documento no puede tener tachaduras, enmendaduras, alteraciones o daños que dificulten su validación. Además, para el cobro de premios mayores y secos, el ganador deberá identificarse con su documento oficial.

Publicidad

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse a través de vendedores, distribuidores autorizados o directamente ante la lotería. Los premios secos también pueden reclamarse mediante distribuidores oficiales o en las oficinas de la entidad. Sin embargo, cuando se trata del premio mayor, el pago es realizado directamente por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los premios están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana, incluidos los impuestos aplicables a los ganadores y, cuando corresponda, la retención en la fuente. Además, la entidad recuerda que existe un plazo legal para reclamar el dinero obtenido, por lo que recomienda revisar los resultados del sorteo tan pronto sean publicados.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad