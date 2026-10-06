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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 6 de octubre de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 6 de octubre de 2026: números ganadores

Los jugadores deben conservar sus billetes y verificar posteriormente las cifras y series con los resultados oficiales de cada sorteo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila
Canva - Lotería de la Cruz Roja y Huila

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizan este martes 6 de octubre de 2026 nuevos sorteos en Colombia. La Lotería de la Cruz Roja Colombiana es una unidad estratégica de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y genera recursos mediante la operación de juegos de suerte y azar. Según la entidad, los recursos transferidos permiten ejecutar programas y proyectos humanitarios y de salud.

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Por su parte, la Lotería del Huila genera recursos destinados al sector salud. La entidad reporta que en 2025 aportó más de $13.000 millones a la salud y señala que sus juegos contribuyen a mejorar las condiciones de la población.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy 6 de octubre

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes el sorteo número 3174, con un premio mayor de $10.000 millones.

  • Número ganador: 5884
  • Serie: 177

El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m., con transmisión por Canal Uno.

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Además del premio mayor, la jornada contempla premios secos con valores que van desde $10 millones hasta $200 millones.

Para comprobar si un billete resulta ganador, los jugadores deben comparar tanto las cuatro cifras del número como la serie correspondiente.

Resultado de la Lotería del Huila hoy 6 de octubre

La Lotería del Huila realiza este martes su sorteo número 4776, con un premio mayor de $2.000 millones. El número ganador y la serie todavía están pendientes a esta hora.

  • Número ganador: 0248
  • Serie: 147

El plan de premios vigente también contempla un seco de $150 millones, cinco de $100 millones, diez de $30 millones y diez de $15 millones, además de otras categorías y aproximaciones. La Lotería del Huila juega todos los martes y sus recursos tienen como destino el sector de la salud.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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