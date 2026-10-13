Lotería del Huila resultados del 13 de octubre de 2026: este número se lleva premio mayor

La Lotería del Huila realizó este martes 13 de octubre de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar más reconocidos del sur del país. Esta lotería, que se juega todos los martes en la noche, ofrece actualmente un premio mayor de $2.000 millones y un completo plan de premios que incluye secos, aproximaciones y premios sin serie. Los sorteos se transmiten en vivo a través de los canales oficiales de la entidad y reúnen cada semana a miles de jugadores que adquieren billetes o fracciones con la esperanza de acertar el número y la serie ganadores.



Lotería del Huila: resultados del 13 de octubre de 2026

La edición de la Lotería del Huila correspondiente a este martes se jugó bajo el sorteo No. 4777.



Premio mayor:

Serie:

Los resultados oficiales de los premios secos, aproximaciones y demás categorías son divulgados por la Lotería del Huila una vez concluye el sorteo.



¿Cómo se juega la Lotería del Huila?

La mecánica del juego consiste en comprar un billete completo o una fracción que participa con un número y una serie determinados. Para obtener el premio mayor es indispensable acertar exactamente ambos elementos. Si bien el principal atractivo es el premio de $2.000 millones, la lotería también entrega múltiples premios secundarios que amplían las posibilidades de ganar.

De acuerdo con la información oficial, el billete tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $4.000. Los jugadores pueden adquirirlos mediante distribuidores autorizados, puntos de venta oficiales o canales habilitados por la entidad.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Además del premio mayor de $2.000 millones, la lotería cuenta con un esquema de premios complementarios. Actualmente entrega un seco de $150 millones, cinco secos de $100 millones, diez secos de $30 millones y diez secos de $15 millones. También incluye premios especiales conocidos como Ganafijo, que permiten entregar incentivos adicionales a los participantes. Este plan de premios convierte a la Lotería del Huila en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan participar en sorteos tradicionales, ya que existen diversas categorías de premios aparte del mayor.

Publicidad

El sorteo oficial se realiza todos los martes a las 10:30 p. m., hora de Colombia. La transmisión en vivo se efectúa a través de los canales oficiales de la lotería. Cuando un martes coincide con un día festivo, el sorteo se aplaza para el siguiente día hábil, según las disposiciones de la entidad. Por esta razón, cada semana miles de colombianos siguen la transmisión para conocer el número ganador y verificar si sus billetes resultaron premiados.



Los ganadores deben presentar el billete o la fracción original en buen estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier premio. La Lotería del Huila exige además la presentación de la cédula de ciudadanía para realizar los procesos de pago.



Según la información publicada por la entidad y los procedimientos reportados para los ganadores, los premios de mayor cuantía deben reclamarse directamente en la sede de la lotería, ubicada en la carrera 4 No. 9-25 de Neiva. Para estos casos también pueden solicitarse documentos adicionales como el RUT y una certificación bancaria para efectuar el desembolso correspondiente. Los premios de menor valor pueden cobrarse a través de distribuidores o puntos autorizados, siempre presentando el billete original y la documentación requerida.

Publicidad

Los premios están sujetos a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar. Parte de estos recursos contribuyen a financiar programas de salud y desarrollo social. Con un premio mayor de $2.000 millones, sorteos semanales y múltiples categorías de premios adicionales, la Lotería del Huila continúa consolidándose como una de las loterías departamentales más consultadas por los colombianos cada martes en la noche.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL