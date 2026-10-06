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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Huila último sorteo de hoy, 6 de octubre: los números ganadores

Resultados Lotería del Huila último sorteo de hoy, 6 de octubre: los números ganadores

La Lotería del Huila lleva a cabo en la noche de este martes un nuevo sorteo. Conozca los resultados EN VIVO del premio mayor.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Consulte los resultados de la Lotería del Huila hoy, último sorteo de este 6 de octubre
Getty Images

La Lotería del Huila realiza cada semana uno de sus sorteos ordinarios, una jornada seguida por jugadores que compran billetes y fracciones en diferentes puntos del país. Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes categorías para quienes aciertan determinadas combinaciones. Por eso, después de cada sorteo, los participantes deben revisar sus tiquetes y conservarlos en buen estado en caso de obtener algún premio.

Resultados Lotería del Huila hoy, 6 de octubre

  • Números ganadores:
  • Serie:

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

El sorteo ordinario de la Lotería del Huila se realiza los martes en horas de la noche. La jornada está programada habitualmente para las 11:00 p. m., hora colombiana, momento en el que se realiza la extracción de las balotas correspondientes al sorteo.

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Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones cuando existen circunstancias especiales o cuando la fecha habitual del sorteo coincide con un día festivo.

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¿Dónde ver el sorteo de la Lotería del Huila?

Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo a través de los canales habilitados por la Lotería del Huila.

La emisión también puede estar disponible mediante las plataformas digitales oficiales de la entidad, por lo que los jugadores cuentan con alternativas para consultar la jornada y posteriormente verificar los resultados.

Después del sorteo, es recomendable comparar el número y la serie del billete con la información publicada por los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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¿Cuánto paga la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila cuenta con un premio mayor de $2.000 millones, de acuerdo con el plan de premios correspondiente al sorteo.

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Sin embargo, esta no es la única posibilidad de obtener dinero. El esquema también contempla premios secundarios, aproximaciones y otras categorías que pueden favorecer a los jugadores de acuerdo con las condiciones establecidas para cada sorteo.

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El valor que recibe cada ganador depende del tipo de premio obtenido y de si posee el billete completo o una fracción.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Una vez un jugador identifica que su billete o fracción fue favorecido, debe conservar el documento original y verificar las condiciones establecidas para realizar el cobro.

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El tiquete debe permanecer en buen estado y sin alteraciones, ya que será necesario para comprobar la validez del premio.

Para premios de menor cuantía, el trámite puede realizarse a través de los puntos o distribuidores autorizados, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.

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¿Qué documentos se necesitan para cobrar?

Antes de reclamar el dinero, el ganador debe contar con el billete o fracción original y su documento de identificación.

Dependiendo del valor del premio y del procedimiento aplicable, también pueden solicitarse documentos adicionales para completar la identificación del ganador y efectuar el pago.

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Por ello, antes de entregar el tiquete o realizar cualquier desplazamiento, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Huila para conocer el procedimiento correspondiente.

¿Qué hacer si se gana el Premio Mayor?

Cuando se trata de un premio de alto valor, como el Premio Mayor, el proceso de reclamación requiere verificaciones adicionales.

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El ganador debe presentar el billete original y su documento de identidad ante la entidad o el establecimiento autorizado para adelantar el pago. La documentación es revisada para confirmar que el tiquete corresponde al sorteo y que cumple con las condiciones exigidas.

También pueden realizarse controles relacionados con la identificación del ganador y las normas aplicables al pago de premios de juegos de suerte y azar.

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Por seguridad, el jugador debe evitar publicar fotografías completas del billete en redes sociales o entregarlo a personas que no estén autorizadas para intervenir en el proceso de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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