Mario Hernández aclara si cerrará tiendas en Colombia en lo que considera “épocas malas”

A través de la red social de X, el empresario Mario Hernández aclaró la situación actual de su empresa de marroquinería, que tiene 45 años de fundada y cuenta con sedes en Colombia, Aruba, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Rusia.

Hernández aclaró sobre su empresa: “Están diciendo que cerraré mis tiendas y eso no pasará. Al contrario, abrimos 4 tiendas nuevas y generamos 50 empleos más. Este es mi país, aquí me quedo, estas épocas malas me obligan a reinventarme”.

Pese a que Mario Hernández ha sido un crítico constante de las políticas económicas del gobierno de Gustavo Petro, manifestó que “con gusto pagaré el aumento de sueldo”.

Cabe recordar que el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para el 2025 fue del 9,54% y pasó de $1.300.000 a $1.423.500, sin subsidio de transporte. Sumando el auxilio, el valor total del salario para el próximo año será de $1.623.500.

Finalmente, Mario Hernández dijo que “estamos construyendo la marca colombiana. ¡Los países no se acaban, seguimos!".

¿Qué dicen los empresarios en Colombia sobre el salario mínimo 2025?

Es importante recordar que el aumento del salario afectará principalmente a los 3.700.000 trabajadores formales que en Colombia ganan un salario mínimo.

El salario mínimo en Colombia fue establecido por decreto del presidente Gustavo Petro, ya que los gremios empresariales y las centrales de trabajadores no lograron un acuerdo para fijar el incremento. El salario de 2024 también se determinó por decreto debido a la falta de consenso entre las partes.

Para los empresarios, el 9,54% de aumento en el salario mínimo 2025 dificulta las finanzas de las empresas. Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el ajuste al mínimo “es un decreto conformista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico ni social ni técnico”.

Javier Díaz, presidente de Analdex, sostuvo que “al considerar estos dos factores, salario y auxilio de transporte, el incremento real del salario es del 11%. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5,21%”.

Desde su orilla, las centrales obreras dicen que quedaron satisfechos por el aumento. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) mencionó que, “a contra vía de lo que dicen los empresarios, (el incremento) sirve para la reactivación económica, puesto que, con mejores ingresos, los trabajadores pueden demandar más bienes y servicios”.

Los expertos afirman que el aumento del salario mínimo podría influir en la informalidad laboral.

“Un aumento tan grande del salario mínimo, muy por encima de lo que era técnicamente razonable, seguramente se constituirá en una barrera adicional para que esa mayoría de ocupados en Colombia, 55% que son informales, puedan dar esa transición al empleo formal”, indicó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que, con el aumento del salario mínimo 2025 en Colombia,“seguramente vamos a ver la tendencia en donde todo el resto, 83% de Colombia, no va a ver que sus ingresos le suban en lo que dice el decreto, van a ver cómo están relegados y vamos a mantener la tendencia en la que, incluso en la formalidad y en la informalidad, todos los trabajadores están ganando, en promedio, menos que el salario mínimo”.