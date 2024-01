Petro invitó “al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria”

El presidente Gustavo Petro invitó al empresariado a discutir un posible cambio a la reforma tributaria que le aprobó el Congreso de la República. Planteó una disminución en el pago de impuestos de las empresas y un aumento del cobró de renta para personas naturales.



Que las empresas paguen menos y las personas naturales que ganan más paguen más es la esencia de la propuesta que sorpresivamente lanzó el presidente Gustavo Petro, después de anunciar el incremento salarial del año 2024.

"Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera, no es la misma que presentamos", aseguró.

La propuesta es bajar de 35% a 20% el impuesto de renta corporativa y, a cambio, aumentar ese gravamen a las rentas de personas naturales de mayores ingresos.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, incluso dice que la idea podría ser positiva, sobre todo en términos de cumplir con la regla fiscal.

"En la actualidad, solamente entre 4 y 5 millones de personas, en un país de 50 millones de personas, declaran impuesto de renta como personas naturales. Eso sugiera que hay un espacio para que más personas declaren”, dijo.

“Dicho lo anterior, muchas de esas personas ya hacen muchas contribuciones a la seguridad social, pagan muchos parafiscales a través de sus salarios, que es una forma de tributación oculta y, por lo tanto, ciertamente generaría más presión sobre estas personas. Creo que lo que uno tiene que considerar es que todo debe dar un espacio muy importante para que las personas más ricas contribuyan más", añadió.

José Antonio Ocampo, que fue el ministro de Hacienda que lideró la última reforma tributaria aprobada por el Congreso, dice que es una propuesta compleja.

“Me parece que el punto que el plantea es correcto. Me recuerda los debates sobre la reforma tributaria el año pasado, más de una vez dije ‘me encantaría que se bajara la tasa del 35%’, lo que pasa es que no hay el margen para hacerlo en las condiciones actuales. Entonces, hay que ver exactamente cuáles son las propuestas concretas", afirmó.

Otros exministros de Hacienda cuestionaron la propuesta. "Todo esto sin estudios, sin cuantificaciones, a la bulla de los cocos, a ver cómo cae la idea. Una reforma tributaria es algo muy serio, cuyo anuncio no puede feriarse de esta manera. Sí, el modo chapucero se impone cada vez que habla el presidente Petro", manifestó, por su parte, el exministro Juan Camilo Restrepo.

El jefe de Estado también propuso crear exenciones tributarias para el turismo y para proyectos que promuevan las energías limpias.