El 15 de julio de 2025 se reduce jornada laboral en Colombia: ¿en cuánto queda y a quiénes aplica?

A partir de julio de 2025 la jornada laboral en Colombia tendrá un nuevo ajuste. Hasta ahora, son 46 las horas semanales destinadas al trabajo, pero eso cambiará atendiendo a la implementación de la Ley 2101 de 2021, la cual establece que se tiene que llegar a las 42 horas trabajadas a la semana para 2026. Este, sin embargo, es un cambio progresivo si así lo deciden las empresas, por lo que aún faltan cuatro horas por recortar, y el ajuste se hará con dos horas menos en el 2025 y dos menos el año siguiente, en el 2026. En 2023 se aplicó la primera reducción de la jornada laboral, y en 2024 la segunda. Es importante aclarar, además, que este ajuste no cambia lo estipulado en la reforma laboral que se aprobó hace unas semanas en el Congreso de la República, pues la jornada de 42 horas forma parte de los cambios de esa legislación.



¿A partir de cuándo se reduce la jornada laboral en 2025?

La ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana. Antes de este cambio, se hacía referencia a una jornada laboral de 48 horas. Una vez entró en vigencia el cambio progresivo, el 15 de julio de 2023 se redujo la jornada una hora, es decir pasó a 47 horas. Luego, pasó a 46 el 15 de julio de 2024. En 2025 tendrá lugar la tercera reducción, que pasará la jornada a un total de 44 horas. Ese cambio, según la ley, se aplicará a partir del 15 de julio de 2025. El último ajuste será el 15 de julio de 2026, cuando la jornada laboral quedará en 42 horas semanales máximo.



¿A quiénes aplica el ajuste de la jornada laboral?

Según el Ministerio del Trabajo, la ley 2101 de 2021 se refiere a la jornada laboral máxima de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, es decir a las personas naturales que han suscrito contratos laborales con empresas privadas y no aplica para las y los servidores públicos salvo aquellos que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo. Esto también incluye trabajadoras domésticas a tiempo completo (tanto internas como externas).



¿A quiénes no aplica la nueva jornada laboral?

La Ley 2101 de 2021 establece estas excepciones a la nueva jornada laboral:



Servidores públicos están exentos, excepto aquellos que trabajen en empresas estatales bajo el Código Sustantivo del Trabajo.

Trabajadores con horarios especiales, como los contratados a tiempo parcial o con jornadas inferiores al mínimo semanal, también quedan excluidos.

Menores de edad con contrato laboral y permiso del Ministerio de Trabajo no se ven afectados por la reducción, ya que su horario especial es inferior al mínimo semanal.

Trabajadores en cargos de dirección, confianza o manejo pueden acordar excepciones con la empresa.

Trabajadores informales.

¿Se pierden algunos beneficios con la aplicación de esta nueva jornada?

Sí. La aplicación de esta nueva jornada laboral deja sin efecto otras medidas que eran beneficiosas para las y los trabajadores. A medida que se recorta la jornada se disminuye proporcionalmente la vigencia del Día de la Familia, que consiste en dos jornadas libres (y pagas) al año. Así las cosas, una vez en julio de 2026 se aplique del todo la reducción a 42 horas, desaparecerá por completo esa figura del Día de la Familia, así como las dos horas semanales destinadas para actividades recreativas o culturales para empresas con más de 50 empleados.



¿Le pueden pagar menos una vez se reduzcan las horas laborales semanales?

No. La reducción de la jornada laboral no afectará el salario de las y los trabajadores ni eximirá a los empleados de sus responsabilidades laborales. Así lo señala la ley en su artículo 4: "El empleador debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador. La disminución de la jornada de trabajo no implicara la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores".

