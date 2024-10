¿Por qué no me salen los préstamos en Nequi? Vea las causas y qué hacer para que aparezcan

Nequi es una plataforma financiera digital respaldada por Bancolombia, que ofrece una variedad de servicios financieros a través de su aplicación móvil. Entre ellos se encuentran los préstamos Salvavidas y Propulsor, diseñados para proporcionar financiamiento rápido y accesible a los usuarios. Sin embargo, algunos pueden encontrar que no tienen acceso a estos créditos en la aplicación.

Una de las razones más comunes por las que los préstamos no están disponibles es un historial crediticio insuficiente o negativo. Nequi, al igual que otras entidades financieras, evalúa el comportamiento de pagos del usuario antes de otorgar un préstamo.

Si el usuario tiene un historial de pagos atrasados, deudas pendientes o un puntaje crediticio bajo, es probable que no se le ofrezcan préstamos.

Otras razones por las que no le aparecerían préstamos de Nequi

Nequi necesita conocer bien a sus usuarios para brindarles productos financieros adecuados. Si una persona no utiliza frecuentemente la aplicación para realizar transacciones, pagos o gestionar su dinero, la plataforma puede no tener suficiente información para evaluar su capacidad de endeudamiento y, por lo tanto, no ofrecerle préstamos.

"Primero tenemos que revisar la información del usuario y su vida financiera. Todo depende de cuánto conocemos a la persona, cómo ha sido su comportamiento en Nequi, y cuál es su capacidad de endeudamiento; por eso, en la medida en que usen más la aplicación y por ende muevan su plata de forma digital y no en efectivo, más información tendremos a la mano para otorgar o no el préstamo. La capacidad de endeudamiento es un indicador muy importante para nosotros, pues desde Nequi queremos velar por el bienestar financiero de las personas y que puedan acceder a un préstamo de forma responsable. Que después sea fácil pagarlo para las personas", explicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

Así se ve cuando le niegan préstamos en Nequi - Nequi

¿Qué hacer para que le aprueben préstamos en Nequi?

Para aumentar las posibilidades de que Nequi ofrezca un préstamo, es fundamental mantener un buen historial crediticio. Esto incluye pagar a tiempo todas las deudas y evitar incurrir en morosidad. Además, es útil revisar el puntaje crediticio regularmente y corregir cualquier error que pueda afectar negativamente. Utilizar la aplicación para realizar pagos, transferencias y otras transacciones puede ayudar a Nequi a obtener una mejor comprensión de la capacidad de endeudamiento del usuario. Cuanto más se use la app, más información tendrá Nequi para evaluar la solicitud de préstamo. Asegurarse de que Nequi pueda verificar los ingresos es crucial. Esto puede incluir la vinculación de cuentas bancarias donde se reciban los ingresos, o el uso de la app para recibir pagos y gestionar el dinero. Tener ingresos constantes y suficientes aumenta la probabilidad de que Nequi ofrezca un préstamo. Si ya se tiene un préstamo activo con Nequi, es importante pagarlo a tiempo y en su totalidad antes de solicitar otro.

Recomendaciones a la hora de solicitar un préstamo en Nequi