¿Por qué solo 13 de cada 100 mujeres logran una pensión en Colombia?

En general, el porcentaje de adultos que alcanzan la edad de pensión y logran hacerlo es muy bajo. Sin embargo, este indicador es peor en las mujeres.



Y es que de 100 hombres que llegan a la edad de pensión, 25 logran obtenerla. No obstante, de 100 mujeres, solo 13 se pensionan.

“Las mujeres participan menos en el mercado laboral por todas las responsabilidades que socialmente les agregamos con el cuidado de los niños. En general, eso lleva a que tengan menor empleo”, señaló Óscar Becerra, profesor de economía de la Universidad de Los Andes.

Aunque también hay otros factores, como la desinformación. Mónica, una vendedora informal de 35 años, es un ejemplo de ello.

“Llevo 20 años (trabajando) y no he cotizado una pensión. La verdad, por desinformación, uno no sabe adonde ir, uno trata de pronto de ahorrar, poner un negocio que le sirva a uno cuando uno sea mayor. La vida cambia muchas veces”, contó Mónica.



Óscar Becerra explicó cuáles serían las soluciones para que haya equidad en el acceso a la pensión en el país.



"Si queremos cerrar la brecha, tenemos que cerrarla desde otro montón de dimensiones, como mejorar el mercado laboral, ser más flexibles con el cuidado no remunerado de las mujeres", agregó el experto.

Mientras ocurren estas discusiones, en el Congreso de la República reposa el proyecto de reforma pensional en el que fue incluido un artículo de enfoque de género que el mismo experto cuestiona.

"La primera es la reducción de las semanas por el bono por hijo, que serían 50 semanas de descuento mínimas necesarias para las mujeres que tengan hasta tres hijos, y una reducción de hasta 1.000 semanas, que es lo que se está discutiendo actualmente por parte de la Corte Constitucional y que está entrando en la discusión de reforma. Ambas propuestas van a tener un impacto naturalmente sobre la cantidad de mujeres pensionadas, pero es un impacto relativamente bajo porque no tantas mujeres se encuentran entre 1.000 y 1.300 semanas", enfatizó Becerra.

Otra de las cifras que preocupan es que el 78% de las pensionadas reciben una pensión de dos salarios mínimos o menos.