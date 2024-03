Reforma pensional se estanca por tercera vez en el Senado: ¿qué factores impiden su avance?

Por tercera vez, el debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado se estancó por falta de quorum y no avanza en la etapa de resolución de impedimentos.



Pese a que la meta del Gobierno y de su bancada era que esta semana se debatiera el articulado, las sillas vacías de la oposición, los conservadores y algunos liberales impiden su avance.

En la sesión, el presidente del Senado, Iván Name, le respondió al presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de jactarse de no tramitar esta reforma.

“Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otras ramas ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”, indicó Iván Name.

