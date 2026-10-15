¿Qué pasará con las facturas de los usuarios de Movistar? CEO de Tigo aclara dudas

Los clientes de Movistar en Colombia conservarán sus números de teléfono, planes y canales de pago tras la integración con Tigo. Sin embargo, desde noviembre de 2026 comenzarán a notar cambios en el nombre de la red móvil, las facturas y la identificación de los puntos de atención. Carlos Blanco, CEO de Tigo en Colombia, explicó para Noticias Caracol qué cambiará y qué pasará con los servicios contratados.

La integración de Movistar y Tigo en Colombia empieza a reflejarse en la experiencia de los usuarios. Aunque las dos compañías ya avanzaron en su unión empresarial, la transición hacia una sola marca traerá modificaciones que los clientes comenzarán a identificar en sus teléfonos y en otros canales de atención. Una de las principales inquietudes tiene que ver con la continuidad de los servicios. Quienes tienen una línea móvil, internet para el hogar o televisión con Movistar quieren saber si deberán cambiar de operador, adquirir una nueva tarjeta SIM o modificar sus contratos.



Al respecto, Carlos Blanco, CEO de Tigo en Colombia, explicó que el cambio de marca no implica que los usuarios deban modificar la manera en que utilizan los servicios que tienen contratados. "Para los clientes de Movistar, el cambio de marca no implica absolutamente ningún cambio para ellos en su forma de usar sus teléfonos, usar el internet de su casa, ver su televisión, su facturación, cómo pagan, no tienen que cambiar la SIM card de su teléfono", afirmó. De acuerdo con el directivo, la modificación más visible será la desaparición progresiva del nombre Movistar para dar paso a Tigo, sin interrupciones en la prestación de los servicios.

¿Qué cambia para los usuarios de Movistar desde noviembre de 2026?

Uno de los primeros cambios que podrán identificar los clientes estará en la pantalla de sus teléfonos. El nombre de la red móvil comenzará a aparecer como Tigo en lugar de Movistar, un ajuste que se realizará progresivamente en los dispositivos. Según Blanco, algunos usuarios de iPhone ya habrán comenzado a notar la modificación al momento de la entrevista, mientras que en los teléfonos Android el proceso se llevaría a cabo de manera secuencial durante las semanas siguientes.

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La modificación también llegará a otros espacios de interacción con la compañía. Los puntos de atención que actualmente se identifican con la marca Movistar pasarán a utilizar el nombre de Tigo, aunque la empresa todavía analiza qué ocurrirá con algunos establecimientos. El directivo explicó que existen casos en los que una tienda de cada operador funciona cerca de la otra. Por esa razón, la compañía está evaluando si mantiene ambos puntos o concentra la atención en uno solo, dependiendo del volumen de clientes que deban atender.



¿Los clientes tendrán que cambiar su número o la tarjeta SIM?

De acuerdo con las declaraciones del CEO de Tigo, los usuarios podrán continuar utilizando sus líneas telefónicas con el mismo número y la tarjeta SIM que tienen actualmente. La integración tampoco implica que deban realizar un procedimiento para activar nuevamente sus servicios. La compañía señaló que el propósito es que los clientes puedan seguir utilizando sus productos como lo hacían antes de la transición. Según Blanco, la integración tampoco debería alterar la forma en que los usuarios utilizan el internet de sus hogares o acceden a los servicios de televisión que tienen contratados.



El directivo también indicó que la transición comprende a los clientes empresariales, desde pequeños establecimientos comerciales hasta bancos y entidades gubernamentales. "Es algo completamente transparente para los clientes", sostuvo Blanco al explicar que la modificación de la marca no supone una interrupción de los servicios. Por ahora, la recomendación de la empresa para los usuarios es estar atentos a las comunicaciones oficiales de la compañía y verificar cualquier información sobre sus productos a través de los canales habituales.



¿Cambiarán las facturas, los pagos o el valor de los planes?

La factura será otro de los elementos en los que se reflejará la integración. Según explicó Blanco, los documentos comenzarán a identificarse con el logo de Tigo en lugar del de Movistar, pero esto no significa que cambien automáticamente los valores o las condiciones de los servicios contratados. "La factura le va a seguir llegando, le va a llegar con el logo de Tigo, pero va a ser la misma factura”, señaló el directivo. En cuanto a los pagos, los clientes podrán continuar utilizando los canales que emplean habitualmente. La empresa también prevé mantener los mecanismos de atención mientras avanza la integración.



Sobre los planes, Blanco aseguró que no habrá modificaciones derivadas únicamente del cambio de marca. Por lo tanto, la transición no significa que los usuarios deban contratar un nuevo paquete de servicios o aceptar otras condiciones para conservar su línea. Esto no equivale a garantizar que las tarifas nunca puedan cambiar. Cualquier modificación posterior deberá evaluarse según las condiciones del servicio y las obligaciones de información aplicables. Por eso, los usuarios deben revisar las comunicaciones que reciban sobre sus contratos y facturas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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