Tigo se queda con Movistar: los cambios que verán los usuarios desde noviembre

Los clientes de Movistar en Colombia comenzarán a ver cambios en los próximos meses tras la integración de la compañía con Tigo, una operación que busca unificar ambas marcas bajo una sola identidad comercial. Aunque el anuncio ha generado dudas entre millones de usuarios, la empresa asegura que la transición será gradual y que no implicará cambios inmediatos en los planes, números telefónicos o contratos actuales.

La decisión llega después de que Millicom, propietario de Tigo, completara la adquisición de Colombia Telecomunicaciones, empresa que operaba en el país bajo la marca Movistar. Con ello, la compañía inició oficialmente la campaña "Movistar ahora es Tigo".



¿Qué pasará con los clientes de Movistar?

La principal noticia para los usuarios es que no tendrán que realizar ningún trámite para continuar utilizando sus servicios. Según la información publicada por la compañía, las líneas móviles seguirán funcionando con normalidad y los clientes conservarán el mismo número telefónico que utilizan actualmente.

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Tampoco será necesario cambiar la tarjeta SIM. La empresa confirmó que los usuarios podrán continuar usando la misma SIM card y que el servicio seguirá prestándose de manera habitual durante el proceso de integración. Otro punto importante es que los contratos vigentes mantendrán sus condiciones actuales. Esto significa que los planes contratados, beneficios y características del servicio seguirán siendo respetados mientras avanza la transición entre las dos compañías.



El cambio más visible será la marca

Aunque muchas de las condiciones permanecerán iguales, sí habrá cambios que los usuarios comenzarán a notar de manera progresiva. Uno de ellos será el nombre de la red móvil. La compañía indicó que desde noviembre de 2026 los clientes empezarán a ver la palabra "Tigo" en sus teléfonos en lugar de "Movistar" cuando se conecten a la red celular.



Además, las facturas comenzarán a mostrar la marca Tigo. Sin embargo, algunos procesos seguirán operando temporalmente bajo la estructura que ya conocen los usuarios de Movistar mientras se completa la integración tecnológica y comercial.



¿Van a subir los precios de los planes en Tigo?

Esta es una de las preguntas más frecuentes entre los clientes. De acuerdo con la información oficial publicada por la empresa, los planes seguirán con las condiciones actuales y cualquier modificación futura deberá ser comunicada previamente a los usuarios.



La compañía también ha señalado que el objetivo de la integración no es generar afectaciones en el servicio, sino fortalecer la operación y ofrecer una infraestructura más robusta para sus clientes. Junto con el cambio de marca, Millicom anunció un plan de inversión de 8,5 billones de pesos para los próximos cuatro años en Colombia. Los recursos estarán destinados a ampliar cobertura, modernizar redes móviles y fijas, fortalecer la fibra óptica, acelerar el despliegue de la tecnología 5G y mejorar la infraestructura digital de la compañía.

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La empresa asegura que estas inversiones permitirán aumentar la capacidad de la red, llegar a nuevas zonas del país y mejorar la experiencia de millones de usuarios que actualmente utilizan servicios de Tigo y Movistar.

Por ahora, los clientes de Movistar podrán seguir utilizando los canales de atención habituales, los medios de pago, la aplicación Mi Movistar y los servicios que ya tienen contratados. La compañía ha reiterado que cualquier modificación adicional será informada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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En otras palabras, la desaparición de la marca Movistar en Colombia no significa que los usuarios vayan a perder sus servicios o deban cambiar de operador. Lo que comenzará a verse es una transición progresiva hacia una sola marca: Tigo, que espera consolidarse como uno de los principales actores del mercado de telecomunicaciones del país.

ÁNGELA URREA PARRA

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