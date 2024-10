Reforma laboral: ¿qué tendrán que pagar aplicaciones como Rappi a los domiciliarios?

En medio de un intenso debate, en donde la oposición lanzó fuertes cuestionamientos en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Cámara de Representantes aprobó 25 de los 80 artículos de la reforma laboral. La reglamentación de las aplicaciones de domicilios fue la almendra de la discusión.

Beneficios a domiciliarios de Rappi

Con luz verde en la Cámara está la reglamentación de las aplicaciones de domicilios como Rappi. Los cerca de 120.000 trabajadores de la plataforma podrán ser dependientes o independientes. La empresa pagará el 60% de los aportes en seguridad social y el 100% de los riesgos laborales.

¿Qué se aprobó en la reforma laboral?

También se logró la aprobación de la jornada flexible para los trabajadores que sean cuidadores, ya sea de niños, personas en condición de discapacidad o enfermos crónicos.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró la aprobación de la licencia de paternidad por cuatro semanas. El plan inicial era de seis.

Durante la discusión también se aprobaron otros artículos en bloque, que tienen que ver con la distinción de contratistas y subcontratistas, la regulación de empresas de servicios temporales, entre otros.

El debate continuará este miércoles en la plenaria donde se tocarán líneas rojas del Gobierno como el pago de horas extras, la jornada laboral nocturna, el contrato de aprendizaje para estudiantes del SENA y el contrato agropecuario.

¿Qué se cayó en la reforma laboral?

La oposición logró la eliminación del artículo 8, que calificaba como un incentivo perverso, pues aumentaba significativamente las indemnizaciones por despido sin justa causa.

“No se avanzó como nosotros pensábamos, pero se mantuvieron los términos que están hoy. Es decir, no hay retroceso”, manifestó la ministra Ramírez.

Mininterior critica a la oposición por reforma laboral

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a la estrategia de la oposición de radicar varias recusaciones.

“Es paradójico lo que está haciendo la oposición porque todo el tiempo hablan y dicen que la mesa directiva no deja debatir y no deja discutir, pero ellos no discuten ni debaten sino recusan a todo el que pueden y tratan de ponerle trabas al avance del debate”, señaló Cristo.

