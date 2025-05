Requisitos para reclamar los pagos de Colombia Mayor en el Banco Agrario: recibiría más de $200 mil

Prosperidad Social inició desde el pasado 2 de mayo los pagos del cuarto ciclo del programa Colombia Mayor , dirigido a millones de adultos mayores que no cuentan con pensión y viven en condiciones de extrema pobreza. Este subsidio económico busca garantizar una vejez más digna a quienes no tienen acceso a otros beneficios. En esta ocasión, el total de la inversión asciende a más de 225 mil millones de pesos, beneficiando alrededor de 1.6 millones de personas en todo el país por medio del operador del Banco Agrario.

Los pagos irán hasta el próximo 19 de mayo de 2025, y se llevarán a cabo en dos modalidades: bancarizados y no bancarizados por el Banco Agrario , único operador autorizado por la entidad para repartir los recursos. Este cambio cobija a otros programas de la entidad: Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que también desde mayo, empiezan a repartir sus pagos por el Banco Agrario. Según explicaciones de Prosperidad Social, esta decisión se tomó con el fin de esperar que la entidad bancaria logre mayor seguridad y eficiencia.

Si por algún motivo no se pudo realizar el pago en las fechas establecidas, Prosperidad Social garantiza que se realizará un pago doble en el siguiente ciclo para compensar el atraso. Esto asegura que los adultos mayores no se vean afectados por demoras en los pagos y puedan recibir los recursos que les corresponden. Los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA se realizarán hasta el próximo 23 de mayo de 2025 y los hogares bancarizados recibirán los recursos directamente en sus cuentas bancarias a partir del 7 de mayo, mientras que aquellos que no están bancarizados podrán acceder a los pagos mediante la modalidad de giro a partir del 13 de mayo.

Requisitos para reclamar los pagos de Colombia Mayor

El subsidio está destinado a personas adultas mayores que no tienen una pensión ni suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas. Según las disposiciones de Prosperidad Social, los requisitos para ser beneficiario de Colombia Mayor son los siguientes:



Ser colombiano

Los interesados deben haber residido en el país de manera continua durante los últimos 10 años.

Tenga en cuenta que también hay una edad mínima. Para las mujeres, deben tener al menos 54 años, y para los hombres, al menos 59 años.

Los aspirantes al programa de Prosperidad Social deben estar inscritos en el Sisbén IV y pertenecer a los grupos A, B o C1, que corresponden a los sectores más vulnerables.

Los beneficiarios no pueden contar con pensión de jubilación ni ingresos suficientes para su subsistencia.

Además, para poder acceder al subsidio, es indispensable que los adultos mayores no tengan otras fuentes de ingresos regulares que les permitan cubrir sus necesidades.

¿Cómo reclamar el subsidio de Colombia Mayor?

El pago de este ciclo de Colombia Mayor se efectuará en dos modalidades:

Para los beneficiarios bancarizados

Desde el pasado 2 de mayo, aquellos adultos mayores que están bancarizados o que cuentan con productos de banca digital del Banco Agrario, han venido recibiendo el pago directamente en sus cuentas bancarias. Este proceso facilitará el acceso a los recursos sin necesidad de desplazarse a puntos físicos, siempre que tengan acceso a internet o a las plataformas bancarias digitales.

Para los no bancarizados

A partir del 7 de mayo, los beneficiarios que no están bancarizados ya pueden reclamar su pago en efectivo a través de giros físicos. Prosperidad Social informó que este pago se realizará a través de corresponsales bancarios o puntos de pago habilitados en municipios donde el Banco Agrario no tiene presencia directa.

Es importante que los beneficiarios de Colombia Mayor revisen los puntos habilitados para el cobro de los recursos. Por ejemplo, Prosperidad Social dispone de plataformas digitales donde se podrá consultar la ubicación de los puntos de pago en cada municipio.

El cambio hacia el Banco Agrario como operador de los subsidios se realizó para mejorar la cobertura, eficiencia y seguridad en la entrega de los apoyos económicos. - Prosperidad Social & Agronegocios

¿Cuánto reciben los beneficiarios de Colombia Mayor?

El monto a recibir depende de la edad del beneficiario:



Los adultos mayores de 80 años recibirán $225.000.

Los adultos menores de 80 años recibirán $80.000, excepto en Bogotá, donde recibirán un monto superior de $130.000.

Ya arrancaron pagos de Devolución del IVA y Renta Ciudadana

Los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, destinados a ofrecer asistencia económica a familias en situación de vulnerabilidad en Colombia, ya empezaron un nuevo ciclo de pagos en el mes de mayo. El Banco Agrario de Colombia será el responsable de realizar las transferencias para más de 700.000 hogares beneficiarios en todo el país, con la posibilidad de recibir los pagos tanto a través de cuenta bancaria como mediante giros para quienes no estén bancarizados. El primer ciclo de pagos comenzará el 7 de mayo y finalizará el 23 de mayo de 2025.

Durante este lapso, las familias que tienen cuenta bancaria recibirán los fondos directamente en sus cuentas a partir del 7 de mayo, mientras que aquellos hogares no bancarizados podrán acceder al dinero mediante giros a partir del 13 de mayo. El Banco Agrario, con su extensa red de oficinas en todo el país, facilitará estos pagos, tanto en zonas urbanas como rurales.

Este ciclo de pagos tiene como objetivo llegar a un total de 778,747 hogares, con una inversión de 366,647 millones de pesos. Los hogares seleccionados han sido priorizados según su situación de pobreza extrema o vulnerabilidad, y entre los beneficiarios se incluyen familias con personas con discapacidad, así como hogares con niños en primera infancia que requieren atención especial.

El Banco Agrario es la entidad encargada de hacer llegar los pagos de Renta Ciudadana - Getty Images

¿Cómo retirar los pagos de estos programas?

Los pagos tanto de Renta Ciudadana como de Devolución del IVA serán gestionados exclusivamente a través del Banco Agrario y su billetera digital Bico . Para aquellos que ya tienen cuenta en la entidad financiera, el dinero estará disponible desde el primer día de pago en su cuenta de ahorros. Quienes no estén bancarizados podrán retirar los fondos mediante giros físicos a través de los corresponsales bancarios habilitados en todo el país.

Además, tendrán la opción de retirar su dinero utilizando cajeros automáticos de la red Servibanca o acceder a otros servicios de retiro sin tarjeta. Es importante tener en cuenta que el Banco Agrario envía un mensaje de texto a los beneficiarios informando sobre la fecha de pago y la modalidad correspondiente. Asimismo, los beneficiarios pueden verificar el estado de su pago en línea a través del portal web del Banco Agrario o utilizar los canales oficiales de la entidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co