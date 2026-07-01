Resultados Baloto y Revancha, último sorteo hoy miércoles, 1 de julio de 2026

Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, la expectativa nacional alcanza su punto máximo con la realización del sorteo número 2677 de Baloto y Revancha. Miles de ciudadanos en todo el territorio colombiano aguardan con ilusión los resultados de uno de los juegos de azar más emblemáticos y populares del país. Durante esta jornada, el ambiente se carga de esperanza ante la posibilidad de que surjan nuevos multimillonarios tras el cierre de las urnas y la extracción de las balotas ganadoras. Al momento de la publicación de esta información, las distintas plataformas informativas y portales especializados reportan que el sorteo se encuentra programado para llevarse a cabo durante la noche. Los números ganadores oficiales aún no aparecen publicados de manera definitiva, ya que el proceso de conocimiento de los resultados ocurre habitualmente después de las 11:00 p. m.. Este procedimiento se realiza bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia en la extracción de cada balota. Mientras se aguarda el cierre del sorteo, los jugadores mantienen la atención puesta en los canales oficiales y medios autorizados para verificar si alguno de los acumulados encuentra finalmente un dueño en esta fecha.



Resultados completos Baloto y Revancha 1 de julio de 2026

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Baloto

Los números ganadores del sorteo principal fueron los siguientes:



Números ganadores: 03 - 12 - 13 - 14 - 17

Superbalota: 37

Revancha

Los números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:



Números ganadores: 03 - 08 - 14 - 26 - 34

Superbalota: 35

¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

Para participar en este sorteo, los interesados deben acudir a los diversos puntos de venta autorizados que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional. De acuerdo con la información disponible en las fuentes, el proceso implica realizar una apuesta principal para el sorteo de Baloto. Aquellos jugadores que desean incrementar sus posibilidades y participar también en la modalidad adicional de Revancha, deben adquirir dicha opción específicamente al momento de efectuar su apuesta inicial. El sistema del juego permite que, si ningún apostador logra acertar la combinación completa de números junto con la Superbalota, el premio se acumule para el siguiente sorteo, lo que genera un crecimiento rápido de las bolsas de premios.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

Participar en este juego de suerte y azar requiere una inversión definida por el operador oficial. Actualmente, una apuesta estándar de Baloto tiene un costo de 6.000 pesos colombianos. Es importante que los apostadores tengan en cuenta que, si desean incluir la modalidad de Revancha en su tiquete, deben sumar el valor correspondiente a esta opción al realizar la transacción en el punto de venta autorizado.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

El cronograma de Baloto y Revancha está diseñado para mantener el interés de los apostadores durante toda la semana. Los sorteos se realizan con una frecuencia de tres veces por semana, específicamente los días lunes, miércoles y sábados. Los resultados de cada jornada se conocen durante las horas de la noche y, posteriormente, son difundidos a través de los canales de comunicación oficiales del operador para que todos los participantes puedan realizar el cotejo de sus tiquetes.



¿De cuánto es el premio mayor de el Baloto y Revancha?

Para la jornada de hoy, miércoles 1 de julio de 2026, los premios en juego son extraordinariamente atractivos. El acumulado estimado para el sorteo de Baloto alcanza la impresionante cifra de 45.600 millones de pesos. Por su parte, la modalidad de Revancha ofrece una bolsa aproximada de 6.800 millones de pesos. En total, el sorteo 2677 pone en juego más de 52.000 millones de pesos en acumulados, consolidándose como uno de los premios más altos dentro del mercado colombiano de juegos de suerte y azar. Estos montos son el resultado de un sistema acumulativo que incrementa el valor de los premios cada vez que no hay un ganador que acierte la combinación completa en sorteos anteriores.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

En el caso de resultar favorecido con los números ganadores, el apostador debe seguir un protocolo de seguridad y reclamación. Lo primero es conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el documento indispensable para validar el premio. Los expertos sugieren firmar el respaldo del tiquete inmediatamente después de la compra y guardarlo en un lugar seguro hasta que se publiquen los resultados oficiales.

Una vez confirmado el acierto tras verificar los números en los canales oficiales, el ganador debe presentar su documento de identidad y proceder con la reclamación siguiendo las condiciones establecidas por el operador y la normativa legal vigente en Colombia. Este proceso asegura que la entrega del premio se realice de manera correcta y bajo todos los parámetros de ley. Por ahora, la nación entera sigue pendiente del sorteo 2677, que mantiene viva la ilusión de encontrar al próximo gran multimillonario del país.

