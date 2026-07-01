Resultados Caribeña Día, último sorteo del miércoles 1 de julio de 2026: números ganadores

El segundo semestre del año se inaugura con las ilusiones renovadas y una alta expectativa entre los apostadores de todo el territorio nacional. Este miércoles 1 de julio de 2026, los puntos de atención y terminales autorizadas registran un importante dinamismo de ciudadanos que buscan abrir el mes con el pie derecho de la mano de La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos de mayor tradición, solidez y confiabilidad dentro del sistema de apuestas permanentes en Colombia.



Número Ganador del sorteo Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, miércoles 1 de julio, es el siguiente:



Número ganador: 9 - 2 - 0 - 6

Quinta Balota: 1

(Nota Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y sea emitido el boletín por parte del operador autorizado).



¿Cuándo juega y por dónde se pueden ver los resultados?

La regularidad es una de las mayores fortalezas de la Caribeña Día. El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados de la red de servicios suelen quedar completamente validados en sistema hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y los días festivos el sorteo mantiene su vigencia habitual, operando en horarios vespertinos similares para que los apostadores no pierdan continuidad.

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Para los usuarios que desean verificar la transparencia en vivo, el sorteo se transmite en directo a través de la señal del canal regional Telecaribe. Quienes no puedan sintonizar la transmisión tienen a su disposición los canales digitales de los concesionarios y los portales web informativos de loterías más importantes del país para una consulta inmediata.



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

A diferencia de las loterías convencionales que exigen la compra de una fracción o billete completo preimpreso con un costo obligatorio, el chance ofrece una versatilidad absoluta que se adapta al bolsillo del consumidor:



Mecánica: El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Bajo costo: Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de $500 pesos colombianos (más el respectivo valor del IVA legal).

Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de colombianos (más el respectivo valor del IVA legal). Modalidades: El jugador puede optar por el "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o el "combinado" (las mismas cifras en cualquier orden). También es válido apostar a las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas cifras del premio principal ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

El esquema de ganancias para el chance en el país está unificado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

Si su combinación resulta favorecida en el sorteo de este miércoles 1 de julio, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos legales para efectuar el cobro de manera segura:



Estado del tiquete: El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad.

El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad. Premios menores: Si la cuantía del premio es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero de inmediato.

Si la cuantía del premio es inferior a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero de inmediato. Premios mayores: Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del 20% sobre el valor del premio por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del . Caducidad: Tenga en cuenta que el derecho a cobrar cualquier premio del chance vence exactamente a un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Pasado este tiempo, los recursos se transfieren de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.