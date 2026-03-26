Resultados Chontico Noche último sorteo del jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

Este jueves 26 de marzo miles de colombianos mantienen la expectativa frente a los diferentes juegos de azar que se juegan a lo largo y ancho del país, uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos del país es el Chontico Noche. Bajo su popular lema "Gane temprano y cobre rápido", este juego se ha consolidado como un pilar en la cultura de las apuestas legales en Colombia, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar gracias a su frecuencia diaria.

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El Chontico es un sorteo avalado por la Lotería del Valle, nacido con el propósito de generar recursos para la salud en el suroccidente colombiano. A lo largo de las décadas, ha evolucionado de ser un sorteo regional a un fenómeno nacional. Su transparencia está garantizada por delegados de la Secretaría de Gobierno y la Lotería del Valle, quienes supervisan cada caída de las balotas para asegurar la confianza de los apostadores.

Este sorteo se caracteriza por su puntualidad. Los sorteos se realizan de lunes a domingo, incluyendo días festivos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La transmisión oficial en vivo se realiza a través del canal regional Telepacífico. Además, los resultados pueden consultarse en tiempo real en las redes sociales oficiales de la Lotería del Valle y portales de noticias autorizados.



Resultados del Chontico Noche del 26 de marzo

Número ganador:

Quinta cifra (La balota adicional):

(Nota: El número ganador se actualizará en este espacio inmediatamente después de que las baloteras certifiquen el resultado oficial a las 7:00 p. m.)



¿Cómo jugar y cuál es el plan de premios?

Participar en el Chontico Noche es sumamente sencillo. El apostador debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). El costo de la apuesta es flexible, lo que permite que personas con distintos presupuestos puedan jugar:



Valor mínimo: Desde $500 pesos .

Desde . Valor máximo: Hasta $10.000 pesos por tiquete.

La persona interesada puede realizar su apuesta en cualquier punto de venta autorizado de la red Paga Todo (en Bogotá y Cundinamarca) o a través de los concesionarios de chance en todo el territorio nacional, como SuperGIROS.



El Chontico ofrece diferentes modalidades de premiación según el número de aciertos:



Cuatro cifras (Superpleno): Paga $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras (Pleno): Paga $400 por cada peso apostado. Dos cifras (La pata): Paga $50 por cada peso apostado. Una cifra (La uña): Paga $5 por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar su premio?

Si la suerte lo acompaña y resulta ganador, debe seguir estos pasos:Para los posibles ganadores, deben tener en cuenta estas recomendaciones para reclamar sus respectivos premios. En el caso de hacerse con un premio menor a $500.000 puede cobrarlos directamente en cualquier punto de venta autorizado presentando el tiquete original y su cédula. Mientras que para reclamar los premios mayores debe acercarse a las oficinas principales de la red donde realizó la apuesta.



Recuerde que es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras), fotocopia de la cédula de ciudadanía y, para montos muy elevados, una certificación bancaria.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.