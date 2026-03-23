Donald Trump suspende los ataques a Irán tras conversaciones "muy buenas” con Teherán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que suspenderá por cinco días los ataques contra las plantas de energía iraníes tras haber mantenido conversaciones "muy buenas" con Teherán, un giro abrupto que alivió de inmediato la presión sobre los mercados nerviosos.



Horas antes de que expirara su ultimátum de dos días —en el cual amenazó con "vobliterar" la infraestructura energética de Irán si no reabría el estratégico Estrecho de Ormuz— Trump informó repentinamente y con pocos detalles que la diplomacia estaba en marcha, a pesar de que anteriormente se había negado a dialogar.

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En una publicación en redes sociales, caracterizada por el uso de mayúsculas y errores tipográficos, Trump afirmó que Estados Unidos e Irán "han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas con respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Medio Oriente".

"Basado en el tenor y el tono" de las pláticas, "las cuales (sic) continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra posponer cualquier ataque militar contra las plantas de energía e infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", escribió Trump en su plataforma Truth Social.La publicación se produjo apenas unas horas antes de la apertura de Wall Street, tras caídas brutales en los mercados europeos y asiáticos y un nuevo incremento en el precio del petróleo.



La presión del mercado disminuyó inmediatamente después del mensaje de Trump, incluyendo el precio del crudo, el cual ha representado un dolor de cabeza político creciente para el mandatario debido a las quejas de los estadounidenses por los altos costos de la gasolina.



Trump había fijado inicialmente, a través de redes sociales, una fecha límite para las 23:44 GMT del lunes (madrugada del martes en Teherán) para que Irán reabriera el Estrecho de Ormuz, el estrecho paso hacia el Golfo por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

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Irán había cerrado parcialmente el estrecho como parte de su represalia por los ataques de EE. UU. e Israel lanzados el 28 de febrero, los cuales resultaron en la muerte de altos funcionarios, incluyendo al líder supremo de la nación clériga, el Ayatolá Alí Jamenei.

Irán se había mantenido desafiante, amenazando con que, si Trump seguía adelante, atacaría infraestructura vital en todo el Golfo, incluyendo sitios energéticos y plantas desalinizadoras críticas para la región.

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Trump no ofreció detalles inmediatos sobre las supuestas nuevas conversaciones. Anteriormente, había insistido en que Irán pedía dialogar —algo que Teherán negó— pero que él se rehusaba. Estados Unidos e Irán mantenían pláticas sobre un acuerdo nuclear mediante la mediación de Omán pocos días antes del ataque de EE. UU. e Israel.

AGENCIA AFP