Tres electrodomésticos que más disparan el recibo de la luz en Colombia, según Enel

El consumo de energía en los hogares está directamente relacionado con la frecuencia y el tipo de uso que se le da a los electrodomésticos. Algunas tareas diarias requieren equipos que permanecen encendidos por largos periodos o que necesitan transformar energía para cumplir su función. Esto explica por qué ciertos aparatos generan mayor impacto en la factura mensual. Enel Colombia identifica cuáles son los electrodomésticos responsables de la mayor parte del consumo y describe las razones de su demanda energética.

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"Los electrodomésticos llegaron a nuestras vidas para facilitar las tareas cotidianas del hogar. Sin embargo, su uso constante puede generar un impacto negativo en el medio ambiente y elevar el valor de la factura por un alto consumo de energía", resalta Enel.



Los tres electrodomésticos que más consumen energía en el hogar

Enel Colombia detalló que estos son los tres electrodomésticos que más gastan energía en los hogares colombianos y explicó la razón:



1. La nevera: el electrodoméstico de mayor consumo

La nevera encabeza la lista de los equipos que más energía demandan. Según Enel, esto se debe a que permanece encendida durante todo el día para mantener estable la temperatura interna. Cada vez que su puerta se abre, ingresa aire cálido del exterior y el equipo debe trabajar más para recuperar el nivel de frío que requiere su funcionamiento. Esta acción repetitiva incrementa el gasto energético mensual.



La nevera también concentra un uso continuo porque conserva alimentos y bebidas durante las 24 horas. Esto representa un ciclo permanente de activación y reposo del compresor. Aunque la tecnología de los modelos actuales busca optimizar este proceso, la demanda sigue siendo sostenida. Enel subraya que el comportamiento del usuario influye directamente en su consumo, pues aperturas frecuentes o prolongadas generan un aumento inmediato en el gasto eléctrico.



2. La lavadora: un electrodoméstico que eleva el consumo por ciclos repetidos

En segunda posición se encuentra la lavadora. Enel explica que este electrodoméstico incrementa su consumo cuando se utiliza en cargas pequeñas o cuando se operan varios ciclos durante la semana. La energía necesaria para mover el tambor, llenar el tanque, calentar agua en algunos modelos y realizar etapas de enjuague y centrifugado hace que su uso frecuente tenga impacto en la factura.



La compañía señala que usar la lavadora a su máxima capacidad durante cada ciclo resulta más eficiente que ejecutar varios lavados con pocas prendas. Cuando el electrodoméstico opera repetidamente, la energía consumida se multiplica por la cantidad de ciclos. Además, algunos programas específicos pueden requerir tiempos prolongados, lo que también influye en el valor mensual del servicio.



3. La plancha: alto consumo por transformación de energía

Enel destaca que la plancha se encuentra dentro de los electrodomésticos de mayor consumo debido al proceso interno que realiza. Los equipos que transforman energía eléctrica en calor demandan un gasto considerable, y la plancha forma parte de este grupo.

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El consumo se eleva porque el aparato debe alcanzar una temperatura determinada para funcionar, mantenerla durante toda la actividad y compensar la pérdida de calor cuando se mueve o cuando la superficie de planchado entra en contacto con diferentes tipos de tela. Enel menciona que el uso continuo, la temperatura seleccionada y la duración de cada sesión influyen directamente en el consumo del hogar. Por eso, cuando se usa varias veces a la semana o por periodos largos, el impacto en la factura es evidente.

Desde Enel Colombia brindaron algunas recomendaciones para ahorrar energía a través de sus electrodomésticos y que esto, a su vez, no le dispare el recibo de la luz. "Las diferentes marcas de electrodomésticos del mercado cuentan con una etiqueta energética, que indica el grado de eficiencia de cada aparato respecto al consumo de energía. Recientemente, esta clasificación se actualizó a una escala de letras que va de la A hasta la G, siendo A los de mayor ahorro".

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Agregó: "Teniendo en cuenta lo anterior, antes de comprar revisa la etiqueta que, además de la eficiencia energética, contiene información de valor como capacidad, nivel de ruido, entre otras características propias de cada tipo de electrodoméstico".

"Igualmente, si quieres ahorrar energía y extender la vida útil de los electrodomésticos, realiza mantenimientos periódicos en todos tus equipos y desconéctalos cuando no los uses. Aunque no lo creas, dejar tus cargadores y aparatos conectados, así estén apagados, genera un gasto entre el 5 y el 8 %, lo que denominamos consumo fantasma", puntualizó la entidad.

ÁNGELA URREA PARRA

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