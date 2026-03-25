El último mensaje del soldado que murió al salvar a sus compañeros en el accidente aéreo en Putumayo

“Ya estamos por salir mi reina, vea”. Ese fue el último mensaje que envió el cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado, una de las 70 víctimas que fallecieron en la tragedia del avión Hércules que se accidentó en Putumayo. Al pasar de las horas, cada vez se van conociendo más historias de los héroes de la patria que fallecieron en este siniestro aéreo que ocurrió en zona rural de Puerto Leguízamo el pasado 23 de marzo. Rincón murió de forma valiente, salvando a sus compañeros.



Rincón hacía parte de las 128 personas que abordaron la aeronave. Como él, muchos pasajeros iban con la alegría de ir a casa para descansar y abrazar a sus familias. En el caso de este uniformado, su más grande anhelo era abrazar a su hija. La última prueba de vida que tiene ella y su familia es un video en el que el cabo le muestra que él y sus compañeros estaban a punto de subir al avión.

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Con enseres y el corazón hinchado de emoción, los hombres se disponían a abordar el avión de matrícula C-130, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Ya estamos para salir, Valentina, vea. Ya llegó el avión por nosotros, mi amor”, decía Rincón con el ruido de los motores del Hércules de fondo. Las imágenes congelaron el momento en que este hombre lanza un último beso a través de la pantalla.



El avión Hércules cayó a solo un kilómetro de la pista donde despegó, del lugar donde Rincón grabó lo que ahora es un conmovedor video. El colapso envolvió a la aeronave en llamas. Esta misma conflagración provocó que las municiones que llevaban de carga explotaran por doquier. Aunque Rincón sobrevivió, no pudo salir sin sus compañeros que se encontraban heridos. Por lo que decidió sumarse a las labores de rescate. La detonación de una de las granadas fue la causa de su muerte.



El cabo primero Rincón no fue el único que envió videos ad portas de abordar el avión y de su posterior despegue. Muchos soldados compartieron imágenes con sus seres queridos para mostrarles que estaban cada vez más cercanos a aquel anhelado encuentro, a llegar a esos brazos abiertos que ahora no se podrán sellar en ese abrazo que tanto habían guardado para sus días de descanso. Esos videos y fotos hoy salen a la luz como un legado y una joya que las familias afectadas se han atrevido a compartir al país y al mundo que se ha conmovido por esta tragedia.

María Paula Rodríguez Rozo

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