Así ocurrió el triple feminicidio que acabó con una madre y sus dos hijas en Bogotá, según Fiscalía

Cristian Camilo Valencia Hurtado, el señalado responsable por el triple feminicidio en Bogotá, compareció en la primera audiencia de imputación de cargos en su contra este 25 de marzo, un día después de su captura. El hombre apareció en la diligencia con bata de hospital y con cadenas puestas, en compañía de un uniformado de la Policía Metropolitana.

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El caso causó conmoción entre la comunidad del barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, el pasado 24 de marzo, cuando las autoridades confirmaron el crimen que acabó con la vida de la pareja sentimental de Valencia y sus hijas. Unidades de la Policía llegaron hasta la residencia tras haber recibido la llamada de un familiar por la línea de emergencias 123. La persona señalaba que no tuvo noticias de sus familiares durante el puente festivo. Con ayuda del Cuerpo de Bomberos, los uniformados lograron entrar a la casa, donde encontraron una horrible escena.

La mujer de 41 años y sus dos hijas, de 20 y 17 años, yacían sin vida dentro de una de las habitaciones. Allí también encontraron a Valencia, que había intentado envenenarse, pero no logró su cometido. Las autoridades procedieron a capturarlo y lo llevaron a un centro asistencial.



Las habría asesinado mientras dormían

En esta primera audiencia, la fiscal encargada del caso expuso los elementos que sustentan la imputación por el delito de feminicidio y reconstruyen los hechos. Según la funcionaria, este hombre agredió a las tres con un arma cortopunzante, “ocasionándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, particularmente en zonas vitales, las cuales le produjeron la muerte a las tres mujeres”.



A pesar de que se cree que el feminicidio ocurrió el mismo martes, la Fiscalía General señaló que los hechos habrían ocurrido entre la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado. La fiscal afirmó que Valencia habría ingresado a las habitaciones de las víctimas mientras que dormían para atacarlas con el arma homicida. Para el ente acusador aún no es claro el tiempo en que ocurrió “la ventana de muerte de las víctimas”.



“Las agresiones se ejecutaron en un contexto de violencia basada en género, determinado por relaciones de poder, de dominación y control ejercidas por el agresor sobre su compañera sentimental, motivado por una celotipia, sentimientos de posesión y estereotipos de subordinación, extendiendo dicha violencia a las otras dos víctimas, quienes hacían parte de ese núcleo familiar”, señaló la fiscal durante la audiencia.



La tesis investigativa que luego de esto es que el hombre habría intentado atentar contra su propia vida envenenándose. Dicho intento fue frustrado con la llegada de las autoridades, que lo llevaron al Hospital de Bosa, donde fue tratado y continúa internado. Allí, desde el centro médico, Valencia compareció en la audiencia en la que se le imputó el delito de feminicidio. Según el Código Penal, quien incurra en este delito puede recibir una pena mínima de 41 años. Pero en este caso específico se debe tener en cuenta que la condena podría aumentar al tratarse de tres feminicidios, uno de ellos contra una menor de edad.

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María Paula Rodríguez Rozo

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