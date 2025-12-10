Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 10 de diciembre: números ganadores

Como ya es costumbre, este miércoles 10 de diciembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, una de las empresas de juegos de azar con mayor tradición en el país. La jornada avanza en simultáneo con otros sorteos regionales como la Lotería del Valle, la Lotería de Manizales y el juego de azar Baloto y Revancha, todos bajo supervisión de delegados oficiales que verifican cada etapa del proceso.



Los participantes pueden seguir el sorteo en tiempo real a través de los canales oficiales de la entidad, entre ellos Facebook Live y el Canal Trece, que transmiten la extracción de balotas minuto a minuto. Los resultados también estarán disponibles en la página web de la Lotería del Meta y en plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia, lo que facilita la consulta desde cualquier lugar.



Plan de premios de la Lotería del Meta

Además del premio mayor de $1.800 millones de pesos, el sorteo incluye múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar. El plan vigente contempla:



1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

Este esquema está diseñado para reconocer aproximaciones y combinaciones parciales, lo que permite que más jugadores resulten beneficiados en cada emisión

Resultados EN VIVO de Lotería del Meta, miércoles 10 de diciembre de 2025

Número ganador: 4 - 7 - 3 - 2

4 - 7 - 3 - 2 Serie: 146

La actualización se publica en cuanto la organización confirme los resultados oficiales.



¿Ganó? así puede verificar y reclamar su premio

Los jugadores deben revisar con atención si el número y la serie del billete coinciden con los resultados oficiales. La consulta puede hacerse en:



Facebook de la Lotería del Meta

Transmisión del Canal Trece

Sitios como Lottired y LotiColombia

Puntos de venta autorizados

Es importante verificar también la lista de premios secos y aproximaciones, ya que un billete que no gana el mayor podría estar premiado en otra categoría. En caso de acierto, el ganador debe presentar el billete en buen estado, sin tachaduras o enmendaduras, junto con el documento de identidad original. El plazo máximo para reclamar el premio es de 12 meses a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro expira.

Otras recomendaciones para los jugadores

Consulte únicamente los canales oficiales para evitar información errónea.

No divulgue imágenes del billete ni datos personales en redes sociales o sitios no verificados.

Guarde el billete en un lugar seguro, sin importar el resultado.

Si jugó en línea, revise el correo electrónico registrado, pues las plataformas notifican cualquier acierto automáticamente.

La Llanerita de los colombianos lleva 65 años acompañando a las familias en su sueño de convertirse en los millonarios de la noche. Desde su creación, esta emblemática lotería ha aportado al sistema de salud, generado empleo y fortalecido las oportunidades económicas de la región, razones que la mantienen como una de las favoritas entre los jugadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL