Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 10 de diciembre: números ganadores

Como ya es costumbre, este miércoles 10 de diciembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, una de las empresas de juegos de azar con mayor tradición en el país. La jornada avanza en simultáneo con otros sorteos regionales como la Lotería del Valle, la Lotería de Manizales y el juego de azar Baloto y Revancha, todos bajo supervisión de delegados oficiales que verifican cada etapa del proceso.
Los participantes pueden seguir el sorteo en tiempo real a través de los canales oficiales de la entidad, entre ellos Facebook Live y el Canal Trece, que transmiten la extracción de balotas minuto a minuto. Los resultados también estarán disponibles en la página web de la Lotería del Meta y en plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia, lo que facilita la consulta desde cualquier lugar.
Además del premio mayor de $1.800 millones de pesos, el sorteo incluye múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar. El plan vigente contempla:
Este esquema está diseñado para reconocer aproximaciones y combinaciones parciales, lo que permite que más jugadores resulten beneficiados en cada emisión
La actualización se publica en cuanto la organización confirme los resultados oficiales.
Los jugadores deben revisar con atención si el número y la serie del billete coinciden con los resultados oficiales. La consulta puede hacerse en:
Es importante verificar también la lista de premios secos y aproximaciones, ya que un billete que no gana el mayor podría estar premiado en otra categoría. En caso de acierto, el ganador debe presentar el billete en buen estado, sin tachaduras o enmendaduras, junto con el documento de identidad original. El plazo máximo para reclamar el premio es de 12 meses a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro expira.
La Llanerita de los colombianos lleva 65 años acompañando a las familias en su sueño de convertirse en los millonarios de la noche. Desde su creación, esta emblemática lotería ha aportado al sistema de salud, generado empleo y fortalecido las oportunidades económicas de la región, razones que la mantienen como una de las favoritas entre los jugadores.
