Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5.8 tuvo su epicentro en Santander

Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5.8 tuvo su epicentro en Santander

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento telúrico tuvo epicentro en un municipio de Santander. Sin embargo, el temblor se sintió con gran fuerza en la capital colombiana.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de dic, 2025
Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5.8 tuvo su epicentro en Santander
Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5.8 tuvo epicentro en Santander -
SGC - Getty Images

