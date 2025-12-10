Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5.8 tuvo su epicentro en Santander

El miércoles 10 de diciembre de 2025, hacia las 3:27 a.m., se registró un fuerte sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este movimiento telúrico, aunque su profundidad—alrededor de 150 km—lo clasificó como de mediana profundidad, se sintió con intensidad en amplias zonas del país, especialmente en Bogotá, justo cuando la mayoría de los ciudadanos descansaba profundamente. Este temblor interrumpió bruscamente la quietud de la madrugada y encendió alarmas tanto en redes sociales como en instituciones de emergencia.

En Bogotá, la sacudida provocó un temblor prolongado que los habitantes describieron como un fuerte vaivén, lo suficientemente intenso como para sacudir casas y edificios. Según reportes en redes sociales, muchos residentes de diferentes localidades salieron inmediatamente de sus viviendas mientras se desalojaban varios edificios, en particular conjuntos residenciales, como medida preventiva ante la incertidumbre sobre posibles réplicas.



Temblor en Colombia se sintió en varias ciudades este 10 de diciembre de 2025

A pesar de la magnitud del evento, la profundidad del epicentro redujo su peligro potencial en cuanto a daños estructurales superficiales. Usuarios también informaron que Medellín y Bucaramanga fueron testigos del temblor, con percepción generalizada entre sus habitantes, quienes describieron un movimiento sísimico largo y prolongado.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 "se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", sin que por ahora haya algún reporte de daños.



¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

Los Santos, ubicado en el departamento de Santander, ha sido señalado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las autoridades de gestión del riesgo como uno de los “nidos sísmicos” más activos en Colombia, e incluso del mundo. El municipio se encuentra en una región geológica compleja: un segmento del Cinturón de Fuego del Pacífico donde convergen fragmentos de placas tectónicas, lo cual genera constante actividad sísmica.

El SGC reporta que en Santander se registran alrededor de 9.500 temblores anuales, muchos de ellos de baja magnitud, que suelen pasar desapercibidos. No obstante, episodios como el del 10 de diciembre alcanzan fuerzas perceptibles debido a la acumulación de energía y los procesos profundos que suceden bajo la corteza terrestre. En Los Santos, en particular, se registra un flujo constante de sismos intermedios—entre magnitudes 3 y 5—debido a tensiones internas que atraviesan la Mesa de Los Santos.

La profundidad de estos sismos es otro factor determinante. Se originan típicamente entre 140 y 150 kilómetros bajo el nivel del suelo. Esa considerable profundidad permite que las sacudidas se propaguen sobre un amplio radio geográfico, haciendo que lugares como Bogotá y Bucaramanga sientan los efectos aunque estén alejados del epicentro. Esta propagación es facilitada por la interacción de diferentes segmentos de placas —en particular las de Nazca, Suramericana y Caribe— que convergen con alta presión en la subregión.



¿Qué hacer durante un temblor, según el SGC y Gestión del Riesgo?

Mantenga la calma: una actitud serena permite actuar con seguridad.

Protéjase en zonas seguras:

Si se encuentra en un edificio sismorresistente, ubíquese bajo escritorios firmes, junto a columnas o en áreas demarcadas como seguras. Manténgase lejos de ventanas, cristales o elementos que puedan caer. Si está en una construcción informal, evacúe con precaución. Observe el entorno antes de moverse. No utilice ascensor.

Evite lugares de riesgo:

No se ubique bajo marcos de puertas, que pueden colapsar durante el temblor. Manténgase alejado de ventanas, espejos, cortinas, lámparas y repisas con objetos que puedan caer. Si se encuentra en la calle, aléjese de edificaciones, postes, cables eléctricos y fachadas. Sitúese en espacios despejados y seguros.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL