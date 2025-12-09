En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / El ave del terror, el depredador que dominó Sudamérica hace 13 millones de años y habitó Colombia

El ave del terror, el depredador que dominó Sudamérica hace 13 millones de años y habitó Colombia

Un fósil hallado en La Tatacoa, confirmó la presencia del Ave del Terror en Colombia, un depredador de 3 metros de altura, reescribiendo la historia paleontológica del país.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad