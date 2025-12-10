Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 10 de diciembre: números ganadores

En la noche de este miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Manizales, uno de los juegos más tradicionales y esperados en Colombia. El premio mayor de esta lotería asciende a $2.600 millones, una cifra que promete despertar la emoción de miles de apostadores en todo el país. La jornada será aún más especial porque coincide con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, convirtiendo la noche en un momento de gran expectativa para los seguidores de las apuestas. El sorteo se realizará a las 11:00 p. m. y contará con la supervisión de delegados oficiales, quienes garantizarán la transparencia del proceso mediante sistemas automatizados que aseguran la correcta selección de los números ganadores.



¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Manizales?

Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería de Manizales, como su página de YouTube y Facebook Live, además del canal Tele Café, lo que permite disfrutar del evento en tiempo real desde cualquier lugar.

Además, los resultados estarán disponibles minutos después en el sitio web oficial y en plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia, facilitando la consulta para quienes no puedan ver la transmisión en directo. Esta estrategia busca garantizar confianza y accesibilidad para todos los jugadores.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

El atractivo principal es el premio mayor de $2.600 millones, pero la Lotería de Manizales ofrece múltiples premios adicionales que aumentan las posibilidades de ganar:

Premios secos:



2 premios de $300 millones

3 premios de $200 millones

5 premios de $100 millones

10 premios de $80 millones

10 premios de $60 millones

10 premios de $50 millones

10 premios de $40 millones

1 premio especial de $1.807.229

Premios de aproximación:



Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

Este esquema convierte el sorteo en una oportunidad para miles de jugadores, incluso si no aciertan el número completo.



¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

Participar es sencillo: cualquier persona mayor de edad en Colombia puede adquirir su billete en puntos autorizados como tiendas de chance, droguerías y supermercados. También existe la opción de comprarlo en línea a través de plataformas como Lottired, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.



Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie. El jugador puede comprar el billete completo o fracciones, conocidas como “partes”. El valor del premio dependerá de la cantidad de fracciones adquiridas.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Manizales?

Si resulta ganador, conserve el billete en perfecto estado y verifique los resultados en canales oficiales. Para reclamar el premio, acuda a las oficinas de la Lotería de Manizales con su documento de identidad original.



El plazo máximo para reclamar es de 12 meses desde la fecha del sorteo. Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN.



Recomendaciones para los jugadores

Consulte siempre los resultados en canales oficiales.

No comparta datos personales ni información del billete en redes sociales.

Guarde el billete en un lugar seguro.

Si jugó en línea, revise su correo electrónico para confirmar si fue ganador.

