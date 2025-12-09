En vivo
Noticias Caracol
ECONOMÍA  / Salario mínimo 2026: este es el aumento que piden los trabajadores y los empresarios

Salario mínimo 2026: este es el aumento que piden los trabajadores y los empresarios

Con estas cifras en mente, se espera que en la próximas semanas inicien oficialmente las negociaciones para tomar una decisión sobre el salario mínimo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de dic, 2025
Discusión del salario mínimo en Colombia
Así avanza la discusión del salario mínimo en Colombia para 2026. -
Foto: Ministerio del Trabajo y Getty

