Salario mínimo 2026: este es el aumento que piden los trabajadores y los empresarios

Las centrales de trabajadores y los empresarios ya presentaron este martes sus propuestas de aumento del salario mínimo de 2026, como se había establecido en el calendario de la mesa de concertación entre el Gobierno, los gremios y demás actores influyentes en este incremento. Con estas cifras en mente, se espera que en la próximas semanas inicien oficialmente las negociaciones para tomar una decisión.

Así las cosas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que los trabajadores solicitan un aumento del 16%, tanto para el componente salarial como para el auxilio de transporte, mientras que los empresarios piden que sea del 7,21%. Cabe recordar que el Dane presentó el pasado viernes 5 de diciembre el IPC (Índice de precios al consumidor), el cual quedó en 5,3%, una cifra relevante para determinar el aumento del salario mínimo.

Las jornadas de concertación destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el aumento se llevarán a cabo entre el 11 y el 15 de diciembre, día cuando se cumple el primer vencimiento legal establecido por la normativa para llegar a la concertación del aumento. La diferencia entre lo que proponen trabajadores y los empresarios es de casi 10 puntos porcentuales, una brecha que, si bien es corta para algunos, puede ser la causa de que no se alcance un acuerdo antes de ese día.



Es por eso que, se no llegar a un acuerdo una vez pasada esa fecha, el calendario fijado para estas concertaciones establece que, en primer lugar, se destinarán tres días para que los actores que intervienen en la mesa presenten sus respectivos escritos de salvedades; estos serán estudiados a más tardar el jueves 18 de diciembre.



Una vez llegue esta fecha, se establece un plazo de 10 días (entre el 19 y el 29 de diciembre) para que las partes de la mesa de concertación puedan fijar sesiones extraordinarias que extiendan el debate sobre el incremento del mínimo. Durante estos diez días, los actores podrán ponerse de acuerdo, pero, si no llegan a un consenso, el aumento se fijará por decreto presidencial, como ocurrió en años pasados.

Noticia en desarrollo...