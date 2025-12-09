Desgarrador testimonio de mamá de patrullera de 21 años asesinada en el Huila: "Como cobardes"

Las disidencias de las Farc asesinaron a una patrullera de la Policía Nacional en La Plata, departamento del Huila. La uniformada, identificada como Karen Pajoy Orjuela, de 21 años, fue acribillada cuando llevaba su pequeño hijo al colegio.



De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la patrullera disfrutaba de su periodo de vacaciones y de civil salió de su casa para llevar a su hijo al hogar infantil donde estudiaba en la vereda Alto Cañada, de La Plata, Huila, cuando fue atacada por los criminales, como lo contó su mamá, Rosabel Candela.



"Le dieron por la espalda": mamá de patrullera asesinada

“Ella salió con la hermanita menor, ella tiene 14 años. Iban a dejar el niño al hogar, pero a la mitad esos desgraciados la impactaron por la espalda. Ella ni siquiera con qué defenderse, ni siquiera la dejaron frenar la moto. Como cobardes que son, le dieron por la espalda delante de un niño, delante de su hermana menor y de paso de un niño que apenas tiene 3 años. Espero que Dios haga justicia y que capturen a todas esas personas que hicieron daño”.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió al asesinato de la patrullera y calificó el hecho como un “crimen de guerra brutal” cometido por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. “Crimen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años. Para su conocimiento, en La Plata (Huila), se registró el homicidio de la patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela, por sujetos con arma de fuego, momentos en que la víctima se desplazaba en una motocicleta con su hermana y su hijo de 2 años”, dijo el mandatario.

Por su parte, el comandante de la Policía en el Huila, coronel Carlos Téllez, condenó el crimen de la uniformada a manos de las disidencias de alias Iván Mordisco y aseguró que realizan intensos operativos para capturar a los asesinos: “La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares, adelanta todas las acciones investigativas y operativas para dar con los responsables de este homicidio y llevarlos ante la justicia”.



"Un acto de rataliación criminal": director de Policía

Por su parte, el director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, se pronunció sobre lo sucedido y dijo que, “con profundo dolor, informamos el vil homicidio de nuestra patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela, ocurrido en la vereda Alto Cañada, La Plata (Huila). Nuestra uniformada, quien se encontraba en su periodo de vacaciones, fue atacada sin mediar palabra por sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la institución y conmueve al país”.



Agregó el general que “en esta zona delinque el frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico. Una demostración más de que estas estructuras criminales no respetan la vida ni la tranquilidad de los colombianos. Como director general, rechazo de manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia”.



Finalmente, el director de la Policía Nacional indicó que “reafirmo el compromiso institucional: este crimen no quedará impune. Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables. Honor y gratitud eterna a nuestra patrullera de policía Karen Estéfany Pajoy Candela”.

Según la policía, el cuerpo sin vida de la joven policía sería trasladado a medicina legal del Huila.

