Resultados Baloto y Revancha último sorteo del miércoles 10 de diciembre: números ganadores

Los juegos de Baloto y Revancha concentran nuevamente la atención de miles de apostadores este miércoles 10 de diciembre, en una noche con pozos estimados de $9.600 millones para Baloto y $9.800 millones para Revancha, el sorteo número 2590 mantiene en expectativa a quienes siguen la transmisión en vivo en busca de la combinación ganadora.



La extracción de las balotas se realiza a las 11:00 p.m. y puede verse a través de Canal 1 y las plataformas oficiales del juego, como Facebook Live y YouTube. La emisión digital permite que cualquier persona pueda seguir los resultados desde su celular, computador o televisor, garantizando transparencia y acceso público en tiempo real.



Resultados EN VIVO del sorteo del 10 de diciembre de 2025 de Baloto y Revancha

Tras la transmisión oficial, estas son las combinaciones ganadoras del sorteo de hoy:

Baloto



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Los jugadores pueden verificar su apuesta comparando su tiquete con las combinaciones reveladas durante la transmisión.



¿Cómo se juega Baloto?

Baloto conserva una dinámica sencilla y ampliamente conocida entre sus participantes. Cada jugador elige cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota seleccionada entre el 1 y el 16. El premio mayor se otorga únicamente cuando la combinación completa coincide exactamente con los números extraídos. Sin embargo, el sistema contempla diferentes categorías de premios secundarios, que permiten obtener ganancias aun cuando no se acierte la totalidad de la combinación.



¿Cómo funciona Revancha?

Revancha opera como un sorteo independiente que se activa al marcar una casilla adicional en el mismo tiquete de Baloto. Por un valor extra, el jugador participa en una segunda oportunidad de ganar, con un acumulado que para esta edición asciende a $9.800 millones. Aunque ambos sorteos se realizan en la misma noche, sus combinaciones y ganadores se determinan por separado.

¿Qué deben hacer los ganadores para reclamar los premios?

El proceso de cobro depende del valor obtenido:



Premios inferiores a $5 millones: pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados, siempre que el tiquete esté en buen estado.

pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados, siempre que el tiquete esté en buen estado. Premios superiores: deben gestionarse directamente en las oficinas de Baloto, presentando el documento de identidad y el tiquete original, el único soporte válido para el trámite.

Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales vigentes en Colombia. Además, los ganadores cuentan con un plazo de 365 días calendario para reclamar los montos obtenidos. Una vez vencido este periodo, los premios no reclamados son transferidos al sistema de salud, como parte de los recursos destinados a financiar programas sociales del país.

El sorteo coincide en este día con las loterías del Meta, Manizales y Valle, lo que convierte este miércoles en una de las jornadas más destacadas para quienes participan de manera habitual en juegos de azar. Baloto y Revancha continúan realizándose cada lunes, miércoles y sábado, manteniéndose como dos de las apuestas más tradicionales y seguidas por los colombianos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL