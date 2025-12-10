En vivo
Noticias Caracol En Vivo
ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo del miércoles 10 de diciembre: números ganadores

Baloto y Revancha juegan su sorteo número 2590 con acumulados que superan los $18.000 millones y con la expectativa de encontrar a un nuevo millonario.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de dic, 2025
Sorteo del miércoles 10 de diciembre: números ganadores -
Baloto y Revancha - Canva

