Resultados de Lotería de Boyacá del último sorteo del sábado 31 de mayo: los números ganadores

La Lotería de Boyacá realiza este 31 de mayo de 2025 su sorteo número 4574, como parte de su programación semanal. La transmisión del evento podrá seguirse en directo por el Canal Trece y a través de sus plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube Live. En esta edición, estará en juego un atractivo premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de una variedad de premios adicionales, entre ellos el Fortuna, Alegría e Ilusión.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, el plazo para reclamar cualquier premio de la Lotería de Boyacá es de un año a partir de la fecha del sorteo; si el beneficiario no realiza el trámite dentro de ese tiempo, el derecho al premio se pierde. En caso de que el billete físico se extravíe y no se disponga de un comprobante digital o respaldo de la compra, no será posible hacer efectiva la reclamación del premio. Por ello, autoridades recomiendan conservar el billete en un lugar seguro o preferir la compra digital, ya que esta última genera un registro electrónico que respalda al comprador y facilita el proceso en caso de resultar ganador.



Resultados Lotería de Boyacá, 31 de mayo de 2025

Plan de premios Lotería de Boyacá

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá entregó una serie de premios secundarios que aumentan las oportunidades de ganar para quienes participan en el sorteo



Premio mayor por $15.000 millones

Premio fortuna por $1.000 millones

Premio alegría por $3400 millones

Premio ilusión por $200 millones

Premio esperanza por 100 millones

Premio camioneta Toyota

Premio boyalotto

¿Cómo y dónde adquirir la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá ofrece varias alternativas para la compra de sus billetes, tanto de manera presencial como digital. Cada billete tiene un valor de $20.000 y está dividido en cuatro fracciones de $5.000, lo cual permite que varias personas puedan compartir la apuesta.

Compra presencial

Los billetes están disponibles en distintos puntos físicos a nivel nacional, entre ellos:



Baloto

Gana

Máquinas Sipaga

Puntos Paga Todo (en Bogotá)

Red JER (en Boyacá y Amazonas)

Puntos Codesa (en Cali)

Establecimientos aliados de la cadena La 14

Compra en línea

Para quienes prefieren adquirir su billete desde casa, la Lotería de Boyacá también está disponible en línea. A través del portal oficial, en la sección "Compra en línea", podrá elegir entre dos plataformas habilitadas: Loti y LottiRed. Así es el proceso.



Seleccione una de las plataformas disponibles.

Ubique la opción de la Lotería de Boyacá.

Elija el número y la serie que desea jugar.

Indique cuántas fracciones quiere comprar.

Complete el pago por los medios autorizados.

Una vez finalizado el proceso, el billete queda registrado digitalmente. En caso de resultar ganador, podrá reclamar su premio presentando el comprobante virtual correspondiente.

