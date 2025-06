Resultados Lotería de Boyacá para este sábado 7 de junio: estos son los números ganadores

La Lotería de Boyacá llevó a cabo este 8 de junio de 2025 su sorteo número 4575, como parte de su habitual programación semanal. El evento podrá verse en vivo a través del Canal Trece y también mediante sus canales digitales oficiales, incluyendo Facebook Live y YouTube Live. En esta ocasión, se sorteará un gran premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de múltiples premios adicionales, entre los que destacan los denominados Fortuna, Alegría e Ilusión. A esa misma hora, también se celebrará el sorteo de Baloto y Revancha.

Cabe resaltar que, según lo dispuesto por la Corte Constitucional de Colombia, el plazo para reclamar cualquier premio de la Lotería de Boyacá es de un año desde la fecha del sorteo; si el ganador no gestiona el trámite dentro de ese periodo, perderá automáticamente el derecho al premio. En caso de pérdida del billete físico, y si no se cuenta con un comprobante digital o respaldo de la compra, no será posible efectuar la reclamación del premio. Por ello, los organizadores de este tipo de sorteos recomiendan conservar el billete en un lugar seguro o preferir la compra digital, ya que esta última genera un registro electrónico que respalda al comprador y facilita el proceso en caso de resultar ganador.



Resultados Lotería de Boyacá, 6 de junio de 2025: premio mayor

El premio mayor de esta edición correspondía a un total de 15 mil millones de pesos. Una vez llevado a cabo el sorteo, se anunció el número ganador del premio mayor, el cual fue:



Números ganadores: 4930

4930 Serie: 425

Premios secos

Premio Fortuna: $1.000 millones



6486 - 030

Premio Seco Alegría: $400.000.000



9806 -153

Premio seco Ilusión: $300 Millones



8443 - 410

Premio seco Esperanza: $100 Millones



3887 - 344

Premio seco Berraquera: $50 Millones



5756 - 346

4047 - 008

Premio Valentía: $10 millones



6941 - 434

7489 - 439

0800 -113

8712 -426

7437 - 103

0071 - 122

5881- 128

4112 -014

5748 - 348

1167 -328

3092 - 006

6296 - 221

9993 -144

0219 - 435

6461 - 436

9596 - 343

Otros premios de la Lotería de Boyacá

Además del gran premio principal, la Lotería de Boyacá incluye una variedad de premios secundarios que incrementan las posibilidades de resultar ganador para quienes participan en el sorteo.



Gran premio de $15.000 millones

Premio Fortuna por un valor de $1.000 millones

Premio Alegría con un monto de $3.400 millones

Premio Ilusión de $200 millones

Premio Esperanza por $100 millones

Una camioneta Toyota como premio especial

Premio Boyalotto

¿Dónde y cómo comprar la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá brinda distintas opciones para adquirir sus billetes, tanto en formato físico como en línea. Cada billete cuesta $20.000 y se divide en cuatro fracciones de $5.000, lo que permite que varias personas participen de forma conjunta.



Compra presencial

Puede adquirir los billetes en diversos puntos físicos distribuidos por todo el país, entre ellos:



Baloto

Gana

Máquinas Sipaga

Puntos Paga Todo (en Bogotá)

Red JER (en los departamentos de Boyacá y Amazonas)

Puntos Codesa (en Cali)

Establecimientos afiliados a la cadena La 14

Compra en línea

Para quienes optan por la comodidad del hogar, la Lotería de Boyacá también se puede adquirir de forma digital. Ingresando al sitio web oficial y accediendo a la sección “Compra en línea”, los usuarios podrán escoger entre dos plataformas autorizadas: Loti y LottiRed. El procedimiento es el siguiente:



Seleccione una de las plataformas disponibles. Busque la opción correspondiente a la Lotería de Boyacá. Elija el número y la serie que desea jugar. Indique cuántas fracciones desea adquirir. Realice el pago utilizando los métodos autorizados.

Una vez completado el proceso, el billete queda almacenado de forma digital. En caso de resultar ganador, podrá reclamar su premio presentando el comprobante electrónico correspondiente.

