Resultados Lotería de Cundinamarca, último sorteo hoy martes, 30 de junio de 2026: números ganadores

Este martes 30 de junio de 2026, la Lotería de Cundinamarca capta la atención de miles de ciudadanos colombianos con la realización de su sorteo número 4809. Esta jornada se vive con una intensidad especial, pues, aunque el juego se celebra tradicionalmente los lunes, la programación se traslada excepcionalmente a este martes debido al reciente puente festivo que altera el calendario habitual. La expectativa entre los apostadores es máxima, ya que la entidad se consolida como una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y confiables del país, ofreciendo un robusto plan de premios que motiva la participación en todos los departamentos.



Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo del lunes 22 de junio de 2026

Una vez se realice la extracción oficial supervisada por las autoridades competentes, los números favorecidos para la noche de hoy son:



Números ganadores : 5 1 9 1

: 5 1 9 1 Serie: 204

El sorteo se desarrolla bajo estrictas medidas de transparencia y se transmite en directo a través de los canales oficiales y plataformas digitales de la institución. Para esta edición del 30 de junio, el número que resulta favorecido con el premio mayor es el 0623 de la serie 204. Este resultado genera de inmediato un movimiento masivo de consultas en los portales web y puntos de venta, donde los jugadores verifican minuciosamente sus billetes para confirmar si son los nuevos ganadores de la millonaria bolsa.



¿Cómo jugar la Lotería de Cundinamarca?

Para participar en este sorteo, el interesado debe acudir a los vendedores de lotería profesionales o a los distribuidores autorizados que se encuentran en todo el territorio nacional. El proceso consiste en adquirir un billete físico o una fracción, los cuales portan una combinación numérica y una serie específica ya predeterminadas. Al realizar la compra, el jugador entra en la competencia de manera automática tanto por el premio mayor como por los diversos premios secos y las aproximaciones que ofrece el plan de premios vigente. Es fundamental que el apostador conserve su billete en óptimas condiciones, ya que este es el único soporte válido para reclamar cualquier ganancia en caso de que su combinación coincida con los resultados oficiales de la jornada.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Cundinamarca?

El valor establecido para el billete completo de la Lotería de Cundinamarca es de 20.000 pesos colombianos. Este precio permite a los jugadores acceder a la totalidad de las oportunidades de ganar que ofrece el sorteo, incluyendo el gran acumulado principal y los incentivos secundarios. Los billetes se comercializan a través de una red extensa de puntos de venta oficiales y distribuidores que garantizan la legalidad de la apuesta. La accesibilidad del costo contribuye a que el juego mantenga su popularidad y relevancia dentro del mercado de loterías departamentales en Colombia.



¿Qué días juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca tiene su espacio habitual en el calendario de sorteos todos los lunes en horario nocturno. Sin embargo, existe una excepción reglamentaria: cuando el lunes es un día festivo, el sorteo se desplaza automáticamente al martes siguiente. Esta es la razón por la cual el sorteo actual se celebra hoy, 30 de junio de 2026, permitiendo que la dinámica del juego no se interrumpa por las festividades nacionales y asegurando que todos los compradores tengan la oportunidad de adquirir sus fracciones con normalidad.



¿Cuánto es el premio mayor de la Lotería de Cundinamarca?

La bolsa de premios de esta entidad es una de las más atractivas del país, destacando un premio mayor de 6.000 millones de pesos. Esta cifra representa un cambio de vida potencial para cualquier ganador y es el motor principal de la amplia participación ciudadana. Además del premio principal, el sistema incluye múltiples categorías de premios secos y pagos por aproximaciones, lo que incrementa significativamente las probabilidades de que un mayor número de personas obtenga algún tipo de beneficio económico tras cada sorteo.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Cundinamarca?

Si una persona resulta favorecida, el primer paso esencial es verificar el número y la serie a través de los canales oficiales de la entidad y mantener el billete físico en perfecto estado de conservación. El procedimiento de cobro varía según la cuantía del premio: si el valor es superior a los 10 millones de pesos, el ganador debe dirigirse personalmente a las instalaciones de la Lotería de Cundinamarca. Allí, es indispensable presentar el billete original, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria reciente para formalizar el trámite. En cambio, si el premio es inferior a ese monto, el dinero puede reclamarse directamente en los puntos de distribución autorizados siguiendo las directrices de la organización. Se recomienda siempre actuar con discreción y no compartir información sensible sobre el billete premiado hasta que el pago se haya hecho efectivo.

