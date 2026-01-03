Resultados Lotería del Cauca, sábado 3 de enero de 2026: ¿es uno de los ganadores?

La Lotería del Cauca inicia el 2026 con su sorteo habitual de este sábado 3 de enero, una jornada que vuelve a concentrar la expectativa de miles de apostadores en el suroccidente del país y en distintas regiones de Colombia. Desde Popayán, el tradicional juego de azar mantiene viva la ilusión de quienes comienzan el año con la esperanza de un golpe de suerte.

El sorteo se desarrolla bajo los protocolos habituales de control y supervisión, con el objetivo de garantizar transparencia en la extracción de las balotas y en la validación de los resultados. La transmisión oficial puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales de la Lotería del Cauca, como Facebook Live y YouTube, donde los jugadores pueden verificar en tiempo real los números ganadores.

Además del atractivo del premio mayor, la Lotería del Cauca conserva una estructura de premios que amplía las posibilidades de ganar, incluso para quienes no aciertan la combinación completa. Esta dinámica convierte al sorteo semanal en uno de los más seguidos del calendario de loterías en Colombia.



Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 3 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial se dan a conocer los números que definen al ganador del premio mayor y a los beneficiarios de los premios secundarios. La Lotería del Cauca recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados por sus canales autorizados.



Número ganador: Por definir

Serie: Por definir

Premios adicionales de la Lotería del Cauca

Para este sorteo, la Lotería del Cauca pone en juego un premio mayor de 8.000 millones de pesos, una cifra que la consolida como una de las opciones más atractivas para los apostadores al inicio del año. A este incentivo principal se suma un robusto plan de premios secos, aproximaciones y otras modalidades que permiten repartir la fortuna entre más ganadores.



Entre los incentivos que integran el plan de premios se destacan:



Premio seco: $300.000.000

$300.000.000 Segundo premio seco: $200.000.000

$200.000.000 Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta distribución busca aumentar las probabilidades de obtener un premio, permitiendo que más participantes resulten beneficiados.



¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse de manera completa o en fracciones. Esta modalidad facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos y permite competir por premios proporcionales al valor apostado.



El premio mayor se obtiene al coincidir exactamente las cuatro cifras y la serie del número ganador. Las aproximaciones premian aciertos parciales cercanos al número principal, mientras que los premios secos corresponden a combinaciones específicas previamente establecidas por la lotería.



¿Ganó? Así puede reclamar su premio

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete o la fracción en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales.



Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos legales vigentes.

deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos legales vigentes. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este sorteo del sábado 3 de enero de 2026, la Lotería del Cauca da inicio a un nuevo año de oportunidades, manteniendo la tradición y la expectativa de miles de jugadores que confían en que la suerte pueda sonreírles en los primeros días del 2026.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL