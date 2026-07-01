Resultados Lotería del Meta, último sorteo hoy miércoles, 1 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta despierta una gran expectativa este miércoles, 1 de julio de 2026, día en el que miles de apostadores en toda Colombia esperan con ansias el nuevo sorteo nocturno. Tras una jornada de martes en la que no se registran sorteos oficiales, la atención de los jugadores se concentra plenamente en la oportunidad de cambiar su suerte y acceder a la millonaria bolsa de premios que ofrece esta tradicional entidad llanera. Como es habitual, la comunidad permanece atenta a la transmisión oficial para conocer el número ganador que se suma a la historia de éxitos de esta institución, la cual destina importantes recursos al sector salud del país.



Resultados de la Lotería del Meta 1 de julio de 2026

Tras concluir el sorteo de esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: Sorteo 10:30 p. m.

Sorteo 10:30 p. m. Serie:

Actualmente, el ambiente de optimismo es notable, especialmente después de que en el sorteo anterior, celebrado el 24 de junio, se entregara el premio mayor de 1.800 millones de pesos al billete 5975 de la serie 143. Este miércoles, el sorteo programado mantiene esa misma promesa de riqueza y bienestar para quien logre acertar las cifras oficiales.



¿Cómo jugar la Lotería del Meta?

Participar en este juego de azar es un proceso sencillo pero que requiere atención a los detalles oficiales. La Lotería del Meta se juega mediante la adquisición de un billete físico o virtual que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. El objetivo primordial del apostador es que sus números coincidan exactamente con los resultados anunciados durante el sorteo oficial que realiza la entidad.

Para garantizar la seguridad y validez de la apuesta, la institución recomienda enfáticamente adquirir los billetes únicamente en puntos de venta autorizados. Una vez realizado el sorteo, la verificación de los ganadores se efectúa a través de los canales oficiales de la lotería, medios de comunicación y distribuidores de confianza, asegurando transparencia en cada jornada.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Meta?

El acceso a la posibilidad de ganar premios millonarios es accesible para diversos presupuestos. El billete completo de la Lotería del Meta tiene un valor aproximado de 20.000 pesos colombianos. Sin embargo, el sistema permite flexibilidad, ya que los jugadores también pueden comprar fracciones del billete por un costo significativamente inferior, lo cual depende de la disponibilidad de partes para la venta en cada punto. Es importante señalar que estos precios pueden experimentar ligeras variaciones según las promociones vigentes de la entidad o el distribuidor autorizado que facilite el servicio.



¿Qué días juega la Lotería del Meta?

La programación de este juego está claramente establecida en el calendario de loterías nacionales. La Lotería del Meta realiza sus sorteos oficiales todos los miércoles a las 10:30 de la noche. Es en este horario cuando se revelan tanto el premio mayor como los numerosos premios secos que integran el plan de premios de la jornada. La transmisión de estos eventos se realiza en directo a través de diversos canales de televisión y plataformas digitales oficiales para que los seguidores puedan seguir el minuto a minuto de los resultados. Por esta razón, los días martes no existe un número ganador nuevo, y los entusiastas deben aguardar hasta la cita del miércoles para probar su fortuna.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Meta?

El principal atractivo que moviliza a los apostadores cada semana es, sin duda, su generosa bolsa de premios. Actualmente, la Lotería del Meta ofrece un premio mayor de 1.800 millones de pesos, consolidándose como una de las recompensas más importantes en el panorama de los juegos de azar en Colombia.

Además de este gran acumulado, la entidad dispone de una estructura de premios secos muy variada que amplía considerablemente las posibilidades de ganar. Este plan incluye un seco de 300 millones de pesos, uno de 200 millones, tres premios de 100 millones, siete de 50 millones, diez de 20 millones y veinte premios adicionales de 10 millones de pesos cada uno. Esta diversificada oferta permite que una mayor cantidad de ciudadanos tenga la oportunidad de resultar beneficiado en cada sorteo semanal.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Meta?

Si un apostador tiene la fortuna de ganar alguno de los premios, debe seguir un protocolo estricto para asegurar el cobro de su dinero. El primer paso fundamental es conservar el billete original en perfecto estado y verificar rigurosamente que el número y la serie coincidan con los datos publicados en los boletines oficiales de la entidad.

El procedimiento de reclamación depende del monto obtenido. Si el premio es inferior a cinco millones de pesos, el ganador puede realizar el cobro directamente en los puntos de distribución autorizados. Por el contrario, si la cifra supera los cinco millones de pesos, es obligatorio que el ciudadano acuda personalmente a la sede administrativa de la Lotería del Meta en la ciudad de Villavicencio. Allí se adelantan los trámites legales y administrativos necesarios para la entrega formal del premio, garantizando que el proceso se realice bajo todas las normas de seguridad vigentes.

