Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores

La expectativa vuelve a apoderarse de miles de colombianos este jueves tras el cierre de una nueva jornada de apuestas. El sorteo del Super Astro Luna se ubica en el centro de atención de los aficionados a las apuestas de azar en todo el país, quienes aguardan con tiquete en mano el reporte de las urnas oficiales para verificar si la suerte y la posición de los astros están de su lado.



Número ganador del Super Astro Luna

Número ganador: 7 - 4 - 8 - 6

Signo zodiacal: Leo

(Notas: Los datos oficiales se subirán en este apartado inmediatamente después de la transmisión nocturna de la tómbola oficial).



¿Cómo funciona y cuándo se juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna forma parte de la categoría de juegos de azar novedosos en Colombia, operado legalmente por Corredor Empresarial S.A. y supervisado por la entidad estatal Coljuegos. Su mecanismo integra dos variables de selección independientemente evaluadas: una cifra numérica de cuatro dígitos (que abarca desde el 0000 hasta el 9999) y una variable astrología correspondiente a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este formato se distingue en el sector por su alta frecuencia. El sorteo nocturno "Luna" opera de lunes a domingo, cumpliendo el siguiente esquema de emisión:



Lunes a viernes: 10:40 p. m. (o 10:50 p. m. según ajuste de la parrilla televisiva).

10:40 p. m. (o 10:50 p. m. según ajuste de la parrilla televisiva). Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo jugar y cuál es el valor del tiquete?

A diferencia de los billetes de lotería tradicional con fracciones fijas preimpresas, en este sorteo el comprador posee libertad absoluta para confeccionar su combinación en cualquier punto de venta habilitado (como SuRed y SuperGIROS) o por medio de canales web autorizados.



Valores de apuesta: El monto es completamente variable. Los apostadores pueden ingresar al juego con una inversión mínima de $500 pesos colombianos y hasta un límite fijado de $10.000 pesos colombianos por tiquete (valores expresados antes de IVA).

El monto es completamente variable. Los apostadores pueden ingresar al juego con una inversión mínima de y hasta un límite fijado de por tiquete (valores expresados antes de IVA). Modalidades: Se puede optar por seleccionar un único signo zodiacal o marcar la alternativa "Todos los signos", la cual evalúa el número seleccionado frente a las doce opciones del zodiaco en un mismo formulario, ajustando proporcionalmente el valor final del boleto.

Plan de premios: ¿Cuánto dinero se puede ganar?

El volumen de dinero a cobrar se determina multiplicando directamente la cifra apostada (sin IVA) en función de la precisión de los aciertos, exigiendo siempre un orden estricto de izquierda a derecha:



4 cifras + signo coincidente: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces lo invertido.

Otorga el premio mayor equivalente a lo invertido. 3 cifras + signo coincidente: Paga 1.000 veces la cifra jugada.

Paga la cifra jugada. 2 cifras + signo coincidente: Genera un retorno de 100 veces el valor de la apuesta.

Protocolo legal y requisitos para reclamar el premio

Si su combinación resulta premiada en la jornada de este jueves, es obligatorio aplicar las pautas legales dispuestas por la regulación de juegos de suerte en el país:



Verificación del billete: Debe presentar el formulario físico en estado impecable, libre de enmendaduras, tachaduras o rasgaduras que impidan la lectura del código de barras.

Debe presentar el formulario físico en estado impecable, libre de enmendaduras, tachaduras o rasgaduras que impidan la lectura del código de barras. Cobro de cuantías menores: Si el monto está por debajo de los topes de retención fiscal (menos de 48 UVT), el trámite se ejecuta de forma directa en los puntos red de distribución autorizada presentando la cédula de ciudadanía original.

Si el monto está por debajo de los topes de retención fiscal (menos de 48 UVT), el trámite se ejecuta de forma directa en los puntos red de distribución autorizada presentando la cédula de ciudadanía original. Cobro de montos mayores: En caso de superar los límites fijados por la normativa (como premios iguales o superiores a 182 UVT), el ganador debe acudir a la sede administrativa de la red autorizada para tramitar el desembolso vía transferencia bancaria o cheque de gerencia. Se exige fotocopia de la cédula al 150%, certificación de cuenta bancaria activa (no mayor a 30 días) y el diligenciamiento del formato de control SIPLAFT.

En caso de superar los límites fijados por la normativa (como premios iguales o superiores a 182 UVT), el ganador debe acudir a la sede administrativa de la red autorizada para tramitar el desembolso vía transferencia bancaria o cheque de gerencia. Se exige fotocopia de la cédula al 150%, certificación de cuenta bancaria activa (no mayor a 30 días) y el diligenciamiento del formato de control SIPLAFT. Impuestos: De acuerdo con el estatuto tributario colombiano, los premios sujetos a retención están gravados con un 20% por concepto de ganancia ocasional. El derecho al cobro caduca legalmente a los 365 días calendario contados desde la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.